Detuvieron en Berisso a un peligroso delincuente que fingía ser discapacitado para evitar ser capturado

Un delincuente robó una camioneta en Berisso e intentó escapar en silla de ruedas fingiendo tener una discapacidad . La policía lo identificó, lo detuvo y constató que tenía antecedentes por robo y ninguna limitación física.

El insólito episodio ocurrió este viernes en el cruce de las calles 15 y 161. El dueño de la camioneta se bajó un momento y dejó el vehículo en marcha y con la llave puesta . El ladrón pasó por el lugar, se subió y se la llevó .

De acuerdo con la información publicada por el portal platense 0221 , cuando el propietario advirtió el robo llamó al 911 e hizo la denuncia. Inmediatamente se activó un operativo cerrojo .

Mientras tanto, desde el Centro Operativo de Monitoreo se reconstruyó el recorrido de la Fiat Strada roja robada a través del análisis de las cámaras de seguridad instaladas en la ciudad. La policía pudo acceder a la ubicación de la camioneta en pocos minutos y comenzaron la persecución .

Según informó el citado medio, el ladrón abandonó la camioneta en 7 y 129 y emprendió su huida con una insólita estrategia: se sentó en una silla de ruedas y fingió tener una discapacidad .

Finalmente, los agentes lo identificaron y lo detuvieron en en 60 y 129 . Hasta el momento, se desconoce de dónde sacó la silla de ruedas: si la encontró en el camino o si la llevaba consigo.

Las autoridades constataron que el sospechoso tiene 47 años, ninguna limitación física y antecedentes penales por el robo de otra camioneta.

Fuente: TN