Detuvieron a cuatro patovicas acusados de ahorcar a un hombre en un boliche de San Miguel

Cuatro empleados de seguridad de un bar del partido bonaerense de San Miguel fueron detenidos en las últimas horas, acusados de haber participado en el homicidio de un cliente de 51 años, quien murió en la vereda del local tras una violenta confrontación ocurrida durante la madrugada.

La Justicia investiga las circunstancias del hecho, mientras aguarda el resultado de la autopsia para determinar con precisión la causa de la muerte.

El episodio tuvo lugar en la puerta del bar Sutton, ubicado en la intersección de las calles Las Heras y Paunero, indicó Primer Plano Online.

La víctima fue identificada como Alexis Oscar Rogers, domiciliado en la localidad de Bella Vista, quien se presentó en el lugar acompañado por otras dos personas, entre ellas, su hijo de 23 años.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, Rogers intentó ingresar al local cuando ya se encontraba cerrado . En ese contexto, el personal de seguridad le negó el acceso, lo que derivó en una discusión que rápidamente escaló a una pelea física.

Según informó el sitio de noticias , la víctima se trenzó a golpes de puño con uno de los empleados y luego intervino el resto de los hombres de seguridad, quienes intentaron reducirlo.

La secuencia ocurrió en plena vereda del comercio y quedó parcialmente registrada por cámaras de seguridad, tanto privadas como públicas. Testigos clave, entre ellos los acompañantes de la víctima, aportaron datos para reconstruir los momentos previos a la muerte.

Si bien aún se aguardan los resultados de la autopsia ordenada por la fiscalía, los primeros indicios indican que Rogers podría haber fallecido por asfixia mecánica . Esta hipótesis sugiere que habría sido reducido mediante una maniobra que comprometió su respiración, aunque será el análisis forense el que confirme o descarte esta posibilidad.

A partir de los testimonios recolectados y el análisis preliminar de las imágenes, la fiscal Lorena Carpovich , titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°21 de Malvinas Argentinas, dispuso la detención de cuatro empleados de seguridad del local.

Los imputados fueron identificados como Horacio Ariel García (49), Kevin Iván Hostar (22), Roberto Muñoz (36) y Pablo Francisco Urquiza (50), quienes permanecen alojados a la espera de ser indagados.

Durante los procedimientos posteriores al hecho, los investigadores secuestraron dispositivos de grabación (DVR) y teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes, con el objetivo de reconstruir con mayor precisión la dinámica de la agresión y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados.

En paralelo, la Municipalidad de San Miguel dispuso la clausura preventiva del bar y confirmó que puso a disposición de la Justicia las imágenes captadas por las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

La causa fue caratulada como homicidio y continúa en etapa investigativa. Los pesquisas no descartan que puedan surgir nuevas imputaciones a medida que avance el análisis de las pruebas.

Fuente: Infobae