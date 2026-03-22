A 11 años de pedir un muro para contener a los narcos, ahora admitió haberlos beneficiado

José Luis Bruno , ex fiscal de Orán, pactó tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación luego de admitir que benefició a narcos . Aunque la confesión le evitará ir a la cárcel, barrió con su carrera: luego de firmar el acuerdo, renunció a su cargo en la Justicia federal de Salta.

La decisión tomó por sorpresa a varios. En noviembre pasado, la Cámara Federal de Salta había confirmado la ampliación del procesamiento por prevaricato contra el ex juez federal de Orán, Raúl Reynoso, y Bruno , en el marco de la investigación bajo la órbita del juez federal Julio Leonardo Bavio . La figura prevé una pena de entre 3 y 15 años de prisión.

Es curioso que, hace más de una década, en 2015, Bruno había sugerido la construcción de una muralla en la frontera para frenar el avance del narcotráfico, en una entrevista con el diario El País de España.

“No sería un muro como el de EEUU con México, pero a Bolivia no le interesan soluciones porque Bermejo creció y ahora es más grande que Orán. Por algo los narcos eligen esta frontera, porque está desprotegida ”, habría dicho Bruno en esa nota que, poco después, desmintió en un comunicado publicado en Fiscales.gob.ar.

En esa aclaración, el ahora ex fiscal compartió tres propuestas para enfrentar a la criminalidad organizada : la creación del Escuadrón Aguas Blancas de Gendarmería Nacional con 400 efectivos; la eliminación del control aduanero-migratorio Puerto Chalana, en Aguas Blancas, y una obra hídrica para encauzar el río Bermejo.

En ese momento, el destino de Bruno ya había sido sellado por “Choco” , como le dicen a René Antonio Arancibia , que no era un gran jefe, pero sí tenía un rol clave en la aceitada maquinaria del narcotráfico: organizaba el transporte de cocaína desde la frontera a centros urbanos.

“ Movía millones en droga. Fraccionaba 400 kilos para mover y la sacaba en seis viajes. Si perdía dos (en operativos), ganaba en cuatro. Así, siempre ganaba. En un mes podía recaudar 200 mil dólares”, reveló una fuente a Infobae .

El narco tuvo una época de esplendor. De acuerdo a las fuentes, movió cargas de Delfín Castedo , del clan Ferreyra y de René “Manudo” Guzmán .

“Él se encargaba de buscar el chofer, de escoger y revisar los vehículos y diagramaba la entrega: cómo, cuándo y dónde . Tenía los contactos de quienes recibían la droga, pero no de los que compraban. Actuaba como enlace”, resumieron para encuadrar su papel.

Pero un día, Arancibia -que tenía la costumbre de acompañar los cargamentos- perdió cuando 93,10 kilos de polvo blanco , que viajaban rumbo a Brasil, fueron interceptados por Gendarmería en 2011. Y había pruebas de que “Choco” estaba detrás de la organización y el financiamiento de ese envío. La Justicia pidió su captura.

Sin embargo, según el expediente, tras el presunto pago de 150 mil dólares al ex juez federal Raúl Reynoso y a Bruno , esa captura se levantó. Así lo confirmó al declarar como arrepentido, en 2024, Barakat Barakat , un sirio que había sido condenado por el tráfico de 152 kilos de marihuana y la compra de grandes cantidades de precursores químicos.

Barakat aseguró que actuó como intermediario para entregar el dinero, junto al abogado Arsenio Eladio Gaona . En cuestión de un mes, “Choco” pasó de ser organizador de la banda a un actor secundario por decisión de Reynoso. Bruno no discutió esa resolución.

Según la investigación de los fiscales Diego Iglesias, Eduardo Villalba y Carlos Amad , el dinero impulsó el cambio de calificación y la pasividad del fiscal: 130 mil habrían ido a parar al bolsillo del juez y el resto, al de Bruno.

Luego de que admitiera su responsabilidad en los delitos de prevaricato fiscal e incumplimiento de deberes de funcionario público, Bruno espera que el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta homologue el acuerdo. La audiencia será el jueves 26 de marzo, a las 9 de la mañana.

Mientras tanto, Reynoso -que ya tiene dos condenas por casos similares- sigue firme en su postura, dice ser inocente y niega las acusaciones en su contra.

Fuente: Infobae