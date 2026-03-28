Destrozos por un temporal: vientos huracanados en el sur de Santa Fe y fuertes lluvias en Córdoba dejaron pueblos sin luz y dañaron silos

Un fuerte temporal de lluvias y vientos huracanados provocó graves daños en localidades del sur de Santa Fe, donde una planta de acopio de granos quedó completamente destruida, hubo árboles arrancados de cuajo, vehículos volcados y cortes en la autopista que va a Córdoba.

En ese marco, dos choferes tuvieron que ser hospitalizados por las heridas que sufrieron ante el vuelco de los camiones que conducían por la zona a raíz del potente vendaval.

Las localidades más afectadas fueron Montes de Oca, Bouquet, Armstrong y Bombal, donde cerca de las 5 de este sábado el viento comenzó a soplar con enorme violencia, al punto que varios pobladores creyeron estar ante la presencia de un tornado.

El vendaval que afectó por igual las zonas urbanas y rurales hizo volar techos, chapas, ramas de árboles e incluso provocó que varios troncos que salieron despedidos impactaran en edficios generando todo tipo de daños y el colapso de los servicios de energía, cable e internet por la caída de los tendidos aéreos.

Carlos Gabbi, el intendente de la comuna de Bombal, realizó una recorrida a primera hora de la mañana y dijo: "Nos encontramos con un pueblo devastado".

El jefe comunal resaltó de todas formas que en ese municipio del departamento Constitución no hubo que realizar evacuaciones aunque algunos pobladores se desplazaron a otras viviendas en forma voluntaria.

Según el intendente vio al menos seis viviendas con voladuras de techos, además de daños en cooperativas y destrozos en el Galpón Centenario.

Ante la violencia del temporal, Bombal se había quedado sin energía eléctrica y la comuna pidió a los pobladores que eviten salir de sus casas si no era necesario . En las calles, personal de la empresa de electricidad, policías, bomberos y cuadrillas municipales trabajaron intensamente para despejar las calles y ayudar a los vecinos que tuvieron daños en sus casas.

El temporal también afectó durante varias horas el tránsito sobre la autopista Rosario-Córdoba, dado que a la altura de la localidad santafesina de Armstrong dos camiones terminaron volcados por la potencia del viento y los choferes sufrieron heridas que obligaron a su hospitalización.

También un colectivo de larga distancia quedó empantanado en el cantero central por lo que las autoridades de seguridad vial implementaron un operativo para rescatarlo.

En la zona rural hubo también severos destrozos en galpones y en silos de acopio de granos, donde la voladura de ramas y estructuras metálicas durante el vendaval que duró algo más de media hora daño techos, tinglados y los servicios de energía. También hubo tractores y alambrados dañados.

La zona sur de Santa Fe e incluso la ciudad de Rosario se encontraban bajo un alerta amarilla por tormentas para este sábado.

En Córdoba, en tanto, una de las zonas más afectadas fue Colonia Marina una localidad de algo más de 1.200 habitantes, ubicada en el departamento de San Justo a unos 200 kilómetros de la capital provincial, Allí, cayeron más de 200 milímetros de agua en pocas horas por las fuertes lluvias que anegaron calles y viviendas, por lo que los bomberos y personal municipal debieron evacuar a varias familias.

En Colonia Marina, el temporal comenzó el viernes por la noche cuando, según los reportes municipales, cayeron más de 200 milímetros de agua en pocas horas , una magnitud que suele alcanzarse en el plazo de un mes en distintos sectores de la provincia.

⚠️ Temporal en en #ColoniaMarina y #ElTio ➡️🌧️ Ante las intensas lluvias registradas en las últimas horas en el departamento #SanJusto , desplegamos un #operativo de asistencia en Colonia Marina y El Tío, donde se produjeron anegamientos, viviendas afectadas y cortes preventivos… pic.twitter.com/veKefNOtmQ

Ya durante la madrugada de este sábado gran parte del pueblo estaba inundada. Y la situación se complicaba por el ingreso del agua desde los lotes agrícolas linderos que impedía el escurrimiento normal de las calles.

Dotaciones de bomberos voluntarios de La Francia, Devoto y San Francisco llegaron a la zona para ayudar en la evacuación, apuntalamiento y relevamiento de daños generados también por la voladura de techos, caída de ramas de árboles y cortes en los servicios básicos.

Unas diez viviendas sufrieron el ingreso de agua de entre 10 y 30 centímetros, por lo que sus pobladores tuvieron que ser evacuados al igual que un geriátrico que fue trasladado de forma preventiva al club municipal, según los reportes de la Provincia.

Con el correr de las horas, las precipitaciones superaron la capacidad de los pluviómetros : el último valor registrado era 270 mm, pero se estima que cayeron más de 300 mm. "Hemos tenido años que en los que llovió 440 mm en total", dijo Gerardo Cerruti, intendente de Colonia Marina, en la señal TN . Dijo que la situación lo encontró en el exterior y que, "cuando se enteró, antes de las 7" del sábado, se comunicó con el Gobierno provincial.

Más tarde, el propio gobernador Martín Llaryora se contactó con los intendentes de Colonia Marina, El Tío y La Francia -donde también las lluvias fueron muy intensas- para interiorizarse sobre la situación y poner a su disposición la asistencia de la provincia.

"No hay sistema que contenga tanta agua", dijo el jefe comunal de Colonia Marina. Además, sostuvo que existe un estudio para hacer una obra para desagotar hacia un río ubicado a 18 km. "Esperamos que con esto se consigan los recursos, porque es una obra grande que es imposible realizar con los fondos de un pueblo de 1.500 habitantes", añadió.

Fuente: Clarín