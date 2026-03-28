Horóscopo: cómo será tu semana del 29 de marzo al 4 de abril de 2026

AMOR: Venus suaviza sus aristas, fomenta la ternura y también el romance. Sabrá conciliar conflictos en forma diplomática y sensible.

DINERO: Mercurio genera confusión en los negocios. Evite mezclar emociones con intereses financieros.

CLAVE DE LA SEMANA: Alimente el idealismo y construirá un futuro mejor.

AMOR: Venus en su signo le aporta renovada energía. Los planes amorosos se cumplen y usted expresa sus sentimientos con decisión.

DINERO: El trabajo en red es fundamental. Organice tareas grupales; los proyectos individuales demoran el éxito.

CLAVE DE LA SEMANA: La creatividad surge gracias a la colaboración.

AMOR: Experimenta una dulce melancolía por historias del pasado. Cierto desgano traba hoy el inicio de nuevos y mejores vínculos.

DINERO: Crecimiento profesional. Se habilita un deseo que lo lleva velozmente al éxito. Nuevos contactos muy necesarios.

CLAVE DE LA SEMANA: Deje ir lo anterior para poder avanzar.

AMOR: La integración social fortalece a la pareja. Alta probabilidad de encontrar un gran amor gracias a su grupo de amigos.

DINERO: Puede que se concreten viajes de negocios. Acepte toda propuesta que posibilite su expansión.

CLAVE DE LA SEMANA: Nuevas experiencias lo colman de alegría. Inténtelo.

AMOR: Cumple con un objetivo sentimental muy deseado, pero altas exigencias profesionales van a restarle tiempo de disfrute compartido.

DINERO: Ideal para las inversiones. Sea precavido ante posibles errores o engaños de terceros malintencionados.

CLAVE DE LA SEMANA: Resguarde su patrimonio si hay luchas de poder.

AMOR: Renace su ilusión tras una etapa de crisis. Deje de idealizar al otro. Se abren nuevas opciones en su universo emocional.

DINERO: Delegue en vez de hacer todo el trabajo solo. Seleccione un equipo o asóciese con personas adecuadas.

CLAVE DE LA SEMANA: Con algo de ayuda, optimizará su rendimiento.

AMOR: El control y los celos dan sensación de encierro. Usted necesita espacio personal y tiempo con sus amistades para el bienestar.

DINERO: Mil responsabilidades desorganizan su agenda. Sea preciso en sus tareas y aprenda a priorizar lo urgente.

CLAVE DE LA SEMANA: Organice su agenda diaria con extremo rigor.

AMOR: Armonía y romance en la pareja. Es un período ideal para formalizar vínculos o para iniciar noviazgos. Lo bueno se comparte.

DINERO: Su energía lo ayuda a sobrellevar una larga jornada laboral. Disfrute la tarea, más allá de la recompensa económica.

CLAVE DE LA SEMANA: Alimente su espíritu y recuperará la fuerza creativa.

AMOR: Ponga en primera fila los deseos y las necesidades de su familia. Dar un paso al costado será un aprendizaje de solidaridad.

DINERO: Sea conservador con sus finanzas. Favorable para emprendimientos familiares y trabajo desde el hogar.

CLAVE DE LA SEMANA: Proteja lo que tiene; no es tiempo de grandes expansiones.

AMOR: El corazón rejuvenece y la alegría retorna. Usted vivirá una etapa de romance, vitalidad y altas expectativas emocionales.

DINERO: Intercambio comercial muy positivo. Aproveche para firmar documentos, negociar salarios, comprar o vender.

CLAVE DE LA SEMANA: Salga de su zona de confort y arriésguese.

AMOR: El secreto de la semana reside en el cuidado mutuo y la ternura familiar. Prospera en un entorno tan tranquilo como estimulante.

DINERO: Mayores ingresos. Es una etapa propicia para inversiones inmobiliarias y operaciones financieras de riesgo.

CLAVE DE LA SEMANA: La oportunidad está a la vista, no la desaproveche.

AMOR: Le hará falta romper con la rutina. Las salidas con amigos, el movimiento físico y alimentar su mente evitarán el aburrimiento.

DINERO: Conviene arriesgarse y cerrar nuevos negocios. Demuestre su gran capacidad de trabajo y sus dotes como líder.

CLAVE DE LA SEMANA: No deje para mañana lo que pueda iniciar hoy.

Fuente: La Nación