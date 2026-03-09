Desde Nueva York, Javier Milei le puso fecha a la “liberación de Cuba”

NACIONALES

El presidente Javier Milei se encuentra realizando una gira oficial por Estados Unidos, donde este fin de semana mantuvo un encuentro con Donald Trump, en el marco de la Cumbre “Escudos de las Américas” , y ahora está en Nueva York para inaugurar la Argentina Week 2026 .

Desde allí, el mandatario brindó una entrevista radial donde analizó el panorama mundial con el conflicto bélico que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, y vaticinó que para la segunda mitad del año habrá finalizado la guerra. Pero también anticipó que para entonces habrá caído el régimen cubano .

El jefe de Estado señaló que Irán "financia el terrorismo internacional" en países como Cuba y Venezuela, "desde donde se expande al resto de la región" y, hasta el 3 de marzo, Estados Unidos "venía atacando de manera quirúrgica" a la inteligencia iraní.

Sin embargo, recientemente Estados Unidos realizó un ataque de "despliegue amplio" y "es de esperar que la guerra tenga un corto alcance", adelantó Milei en FM Now.

"Estados Unidos está trabajando por la paz entre Ucrania y Rusia, por decantación caerá Cuba y eso no es más ni menos que una situación transitoria. Pero la consecuencia sería un reordenamiento geopolítico muy fuerte , donde va a quedar aislado China, sus socios caerán y la situación será mas pura y limpia", afirmó.

En ese sentido, aseveró: " Es probable que en la segunda mitad del año los proceso bélicos hayan encontrado un final, incluido la liberación de Cuba ".

Este fin de semana, Milei se reunió con Trump en Florida. El mandatario estadounidense viene coqueteando hace varios meses con la idea de "hacer caer" al régimen cubano, desde principios de enero cuando fue detenido el líder venezolano Nicolás Maduro.

Desde entonces, Estados Unidos ha encabezado un bloqueo a la isla y controla el acceso de Cuba al petróleo, razón por la cual sus habitantes conviven hace ya varias semanas con problemas energéticos.

En ese sentido, Milei descartó que la guerra con Irán se trate de una cuestion vinculada al petróleo y señaló que "la perspectiva de Estados Unidos es pura y exclusivamente la geopolítica".

"Argentina está parada en el lugar correcto de la historia por primera vez después de ochenta años" , destacó Milei y marcó que "si no fuera por las cosas que venimos haciendo, estaría en una situación de desastre".

Y detalló que "los términos de intercambio de Argentina están mejorando muy fuertemente y como (el conflicto bélico) es transitorio, esto abre una ventana para sobrereaccionar en la acumulación de reservas".

Este martes, Milei encabezará la inauguración de Argentina Week 2026 en Nueva York. "Vamos a mostrar a la Argentina como una oportunidad de negocios, mi presentación tiene que ver con eso, presentar al país como un caso de negocio, una gran oportunidad de inversión", adelantó sobre su disertación.

Y completó: "Mi objetivo es hacer grande la Argentina nuevamente".

Fuente: Clarín