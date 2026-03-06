Derrumbe en Parque Patricios: un grupo de vecinos entró por la fuerza al edificio

NACIONALES

Un grupo de vecinos entró por la fuerza al edificio que sufrió un derrumbe en el estacionamiento el martes pasado. “Esto nos está desbordando” , aseguró Nadia, una vecina en diálogo con TN . Varias familias fueron evacuadas de manera preventiva y hoy enfrentan la incertidumbre de no tener dónde quedarse.

El colapso ocurrió el 3 de marzo en un perímetro que es rodeado por el complejo de viviendas y funciona como patio interno. Por razones que aún son materia de investigación, el terreno se derrumbó sobre el estacionamiento que está debajo .

No hubo heridos , pero el complejo permanece clausurado mientras avanzan las pericias. Tras el impacto, 80 vehículos que se guardaban en el garaje quedaron aplastados .

La propietaria afectada por el derrumbe aseguró que desde el martes no tienen novedades concretas. “ Es desesperante esta situación. No podemos estar evacuados eternamente. Los vecinos haremos una gurdia”, afirmó.

Según comentó la vecina, están esperando novedades de la Fiscalía. “Estamos en contacto con la Comuna 4. Nos han convocado a una reunión informativa sobre pasos a seguir. Nos dijeron que la constructora Sudamericana empezaba tareas de apuntalamiento para asegurar lo que quedó del resto de la construcción y luego quitar los escombros”, relató.

Nadia contó que los afectados efectuaron un pedido especial a la fiscal para retirar, ingresar y retirar sus pertenencias . Tras el derrumbe, la propietaria aseguró que solo pudo sacar dos mudas de ropa de su departamento.

“ Nos contactamos con el estudio de Fernando Burlando y él va a llevar nuestro caso”, comentó.

Según la documentación oficial, Constructora Sudamericana S.A. (Consud) , junto al estudio de arquitectura MSGSSV, fue la responsable del proyecto ejecutivo y la construcción de los sectores 1, 2 y 10, que es donde se produjo el derrumbe. Mientras que Green S.A. ejecutó los sectores 3, 4, 5 y 9.

La firma Conorvial S.A. , una empresa de Santiago del Estero, quedó a cargo del sector 15, donde levantó una base comercial en planta baja, el entrepiso con destino a un hipermercado y dos subsuelos de estacionamiento.

Además, la empresa Vidogar S.A. completó tramos de vivienda multifamiliar y la firma Carco S.A. participó en sectores específicos del complejo.

Por su parte, la firma Instalectro tuvo a su cargo la construcción de espacios públicos y recreativos. En ese sentido, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público invirtió casi $60.000.000 en su ejecución, para instalar bicicleteros, estaciones aeróbicas y luminarias, que fueron terminados para su entrega.

Ante el derrumbe, la empresa Consud emitió un comunicado en el que aclaró que harán una investigación para conocer las causas del hecho.

“No bien se cuente con claridad respecto al estado de la estructura y las causas que lo provocaron, se dará a conocer dicha información. La empresa está a total disposición de las autoridades competentes —incluyendo Bomberos de la Ciudad, Defensa Civil, etc.— y presta su colaboración absoluta en todas las investigaciones y peritajes requeridos", indicaron.

Fuente: TN