Denunciaron a un vecino de Recoleta que disparaba desde su balcón con un rifle de aire comprimido

Una denuncia vecinal contra un vecino del barrio porteño de Recoleta que disparaba desde su balcón con un rifle de aire comprimido alertó en las últimas horas a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. Según las acusaciones, que fueron acompañadas por una serie de videos difundidos en redes sociales, el hombre habría herido a una mujer y a una nena. También remarcaban que era “un peligro” porque también tiraba elementos de vidrio y otros objetos a la gente que circulaba por la calle.

Ante los reportes, agentes de la Policía de la Ciudad realizaron un allanamiento en el domicilio del sospechoso, ubicado en la calle Anchorena al 1500. Según detallaron fuentes de la fuerza a Infobae , el procedimiento fue ordenado en el marco de una investigación que se inició tras recibir la denuncia de los residentes del edificio.

En consecuencia, personal policial comenzó tareas investigativas, incluyendo el análisis de imágenes captadas por cámaras de seguridad aportadas por los denunciantes y recorridas en la zona, con el objetivo de identificar al autor y ubicar con precisión el departamento desde donde provenían los disparos y lanzamientos.

Con la información recabada, la Policía de la Ciudad solicitó una orden de allanamiento al Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 27, que autorizó el ingreso al departamento señalado. El operativo estuvo a cargo del Grupo DOEM, una unidad táctica especializada, cuyos efectivos ingresaron al inmueble, redujeron al sospechoso y secuestraron un rifle de aire comprimido junto a varias cajas de municiones de distintos calibres.

Fuentes policiales aclararon a Infobae que durante el procedimiento no se registraron personas heridas y que en el lugar solo se encontraba el hombre denunciado.

Tras el secuestro del arma y las municiones, la Policía realizó una consulta con el juzgado interviniente. Luego de analizar la situación, la Justicia resolvió no imponer ninguna medida restrictiva , por lo que el acusado recuperó su libertad y quedó supeditado a la causa.

La investigación continúa bajo la órbita del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 27, que deberá determinar si existen elementos para avanzar con una imputación. Fuentes policiales indicaron a Infobae que el secuestro del rifle y las municiones quedó registrado en las actuaciones judiciales y que el sospechoso permanece identificado en la causa. Mientras tanto, se evalúa si el accionar del hombre encuadra en alguna figura penal o contravencional.

Fuente: Infobae