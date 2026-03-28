Un ministro de Kicillof trató a Milei de “perturbado mental” por echar culpas al kirchnerismo sobre el juicio contra YPF

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco , apuntó duramente contra el presidente Javier Milei por responsabilizar al kirchnerismo del juicio por la expropiación de YPF. El mandatario había dicho que su Gobierno vino a “arreglar las cagadas” del entonces viceministro de Economía Axel Kicillof y la presidenta Cristina Kirchner. “El perturbado mental del Presidente en vez de festejar esto, salió a echar culpas” , dijo Bianco en declaraciones radiales, en referencia al fallo de la Justicia de Estados Unidos a favor de la Argentina.

El viernes por la mañana se conoció la decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York de revocar la sentencia de primera instancia del juicio por la expropiación de YPF. De esta manera, la Argentina se evitó pagar más de US$16.100 millones y la compañía petrolera quedó exculpada de responsabilidad durante el proceso de estatización.

La decisión de la Justicia fue celebrada tanto por el oficialismo como por la oposición, pero la gestión libertaria tomó la postura particular de culpar al kirchnerismo. Milei, durante un discurso tras la emisión del fallo, apuntó contra Kicillof , al que trató de “inútil” e “imbécil”, y Cristina Kirchner , que llamó “corrupta y presidiaria”.

Más tarde, continuó con esta noción durante la cadena nacional. “Hoy quieren leer la noticia como un logro de la administración que expropió las empresas en primer lugar. Hablo de Cristina Fernández de Kirchner y del inefable Axel Kicillof . Nada puede estar más lejos de la verdad. Es una afrenta a los argentinos que pretendan apropiarse de este resultado . Es importante que tengamos en claro que estos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo ”, argumentó.

Sus palabras generaron indignación entre los referentes del kirchnerismo. “Es muy claro y es muy simple. Se sostuvo todo el tiempo que se había llevado adelante [la expropiación] de la manera correcta. El problema acá fue que un grupo de fondos se presentó haciendo shopping en un juzgado que es bastante conocido por nosotros que tiene una predisposición particular hacia los intereses de los fondos buitre ”, expresó Bianco en Radio 10 .

Bianco aseguró que la nacionalización del 51% de las acciones de YPF se hizo “de acuerdo a la Constitución Nacional y a las leyes de expropiación vigentes en la República Argentina y, por lo tanto, estaba bien hecha ”.

“Es lo que dijo ayer la segunda instancia que lo juzgó en Estados Unidos. Pero el perturbado mental del Presidente en vez de festejar esto, salió a echar culpas y a tratar de establecer un relato en donde él queda como quien hizo las cosas bien y al resto mal. En realidad lo único que hizo el gobierno actual fue continuar con la línea de defensa que se había establecido desde que el juicio empezó, o sea, que no hizo nada nuevo ”, apuntó el ministro.

Bianco aseguró que “se le concede y agradece” haber mantenido la estrategia de la defensa del Estado, pero consideró que “ no era un momento para tratar de sacar una ventaja política sobre el caso , sino lo contrario”. “Era un momento para decir que bien que la Argentina mantuvo una política de Estado respecto de un tema muy sensible y que era muy costoso para nuestro país vinculado a un nuevo ataque de los fondos buitre. Bueno, lamentablemente el Presidente no hizo eso”, arremetió.

Para Bianco, Milei debería reconocerle a Kicillof la expropiación de YPF porque uno de los pocos sectores de la economía que crece actualmente es el hidrocarburífero gracias a la nacionalización de la compañía petrolera. “Crece por Vaca Muerta . ¿Y por qué se llevó adelante la inversión en Vaca Muerta? Justamente porque se nacionalizó YPF y decidió poner en concesión los bloques de explotación de Vaca Muerta. Fue una gran decisión estratégica que genera muchos beneficios a futuro para nuestro país “, argumentó.

Y concluyó: “Acá no es cuestión de pedir perdón. Tiene que reconocer que fue una decisión estratégica y que estaba bien hecha la forma en que se nacionalizó , que es lo que dijo la Justicia estadounidense. No tratar de sacar una ventaja política y atacar a sus adversarios políticos. Bueno, a mí me parece lamentable y triste ”.

Fuente: La Nación