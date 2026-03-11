Denuncian por abuso sexual al cantante del Grupo Green

NACIONALES

Una grave denuncia sacude al ambiente de la cumbia. El cantante del grupo tropical Grupo Green fue acusado de abuso sexual por una influencer que aseguró haber sido atacada durante un encuentro en la localidad bonaerense de La Tablada.





La presentación judicial fue realizada por una mujer de 43 años, identificada con las iniciales A.E., quien señaló que trabaja realizando transmisiones en vivo vinculadas al ámbito musical. Según su declaración ante la Policía, el lunes había coordinado encontrarse con el artista.





De acuerdo con su relato, durante la madrugada ambos se encontraban dentro de una camioneta estacionada en la esquina de Cuzco y Caaguazú. La denunciante afirmó que, mientras estaban en la parte trasera del vehículo, el músico se bajó los pantalones y abusó sexualmente de ella.





La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº21 del Departamento Judicial de La Matanza. Como primeras medidas, la fiscalía dispuso que la mujer sea examinada por el cuerpo médico y que se realicen las pericias correspondientes, incluido el kit de emergencia utilizado en casos de presuntos abusos sexuales.





Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que, por el momento, el cantante no fue detenido. Sin embargo, en las próximas horas sería convocado a prestar declaración indagatoria mientras el fiscal analiza las pruebas reunidas en el expediente.





Un antecedente judicial





El músico ya había estado involucrado en una causa por abuso sexual años atrás. En abril de 2009, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº6 de Morón lo condenó a tres años y ocho meses de prisión por un hecho ocurrido tiempo antes.





La denuncia original había sido presentada en 2006 por una mujer que acusó al cantante de abusar de tres de sus hijas durante el período en el que convivía con la familia. El proceso judicial finalmente se centró en el caso de la menor de ellas.





Según la investigación, los episodios habrían ocurrido entre 2004 y 2006. Tras el juicio, el tribunal dictó una pena de tres años y ocho meses de cárcel, que luego fue unificada con una condena previa por lesiones.





Luego de cumplir la pena en la Unidad Penal Nº25 de Lisandro Olmos, el artista volvió a presentarse públicamente y negó las acusaciones, afirmando en su momento que las denuncias eran falsas.