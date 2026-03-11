Contrató a un albañil para hacer una obra en su casa y le robó los ahorros de toda su vida

NACIONALES





Un acto de confianza terminó en una pesadilla para una familia de la localidad bonaerense de Castelar, que descubrió que el delincuente que había entrado a robar a su casa era, nada menos, que el albañil que ellos habían contratado para realizar unas refacciones.

El hecho se produjo en una casa ubicada sobre la calle Blas Parera al 400. Según confirmaron fuentes policiales, el dueño de la propiedad se encontró con la peor escena al regresar a su hogar: la puerta de ingreso había sido violentada y faltaban sus ahorros y varios objetos de valor.

La clave para resolver el caso estuvo en el registro de las cámaras de seguridad de la casa. En las imágenes se podía observar a dos delincuentes que, tras usar una barreta para acceder al lugar, ingresaron rápidamente al domicilio.

Uno de ellos llevaba puesto un casco de moto negro para ocultar su identidad y cargaba una mochila donde guardó el botín.

Sin embargo, a pesar de los intentos por esconder el rostro, la víctima no tuvo dudas al ver las grabaciones: reconoció la fisonomía y los movimientos del ladrón del casco. Se trataba del vecino y albañil que había estado trabajando en su casa apenas unos días antes.

Allanamiento y detención en Ituzaingó

Con las pruebas recolectadas, el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría de Castelar 3ra inició una investigación que derivó en un allanamiento de urgencia en una vivienda de la calle Andalgalá al 2300, en el barrio 17 de Agosto, partido de Ituzaingó.

Allí, los efectivos detuvieron al sospechoso y lograron secuestrar prendas de vestir que coincidían con las utilizadas en el robo, además de parte de los objetos sustraídos.

Al ser trasladado ante la Justicia de Morón, el hombre intentó una defensa desesperada. Fuentes de la investigación indicaron que, en un primer momento, negó los cargos asegurando que “se habían equivocado de persona”.

Sin embargo, al ser confrontado con la contundencia de los videos, optó por su derecho de negarse a declarar.

El detenido quedó alojado en la dependencia policial imputado por el delito de “robo bajo la modalidad escruche”.

Mientras tanto, la Policía continúa con las tareas de investigación para dar con el paradero del cómplice, quien aún permanece prófugo.



