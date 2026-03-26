Denuncia de falsos abusos: chicos usados como proyectiles

La noticia no es una noticia más. En Rosario han denunciado a un grupo de psicólogos por falsificar informes de abusos de padres contra sus hijos . Estamos hablando de abusos inexistentes. La denuncia es de abogados con el respaldo de prestigiosos camaristas y del ex ministro de Justicia provincial Juan Lewis.

Hablan de falso testimonio agravado y asociación ilícita. Es un hecho gravísimo, que surge en una ciudad del interior pero podría estar sucediendo en otras partes de la Argentina.

La buena noticia es que esto se denuncia y se investiga. Y que estalla como una especie de absceso que puede despertar a ciudadanos, peritos, magistrados, políticos y periodistas.

A primera vista estamos ante conflictos de pareja y mujeres que contratan a psicólogos para que digan, a como dé lugar, que sus ex abusaron de hijos en común.

El daño más evidente es que esas falsas denuncias pueden separar a un padre de sus hijos por años, y hasta enviar a un inocente a la cárcel en el peor escenario.

Repito: es muy grave como el daño que producen a los propios chicos, usados como proyectiles.

El autor de esta columna es médico, psicoanalista forense y perito psiquiatra.

Médico, psicoanalista forense y perito psiquiatra.

Fuente: Clarín