“Quiero ser tu amor”: investigan a un docente de Chubut por presunto acoso a una alumna de 13 años

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Chubut investiga a un docente de Chubut por el presunto acoso virtual a una alumna de 13 años . El caso se inició con la denuncia de la madre de la adolescente, quien descubrió “comunicaciones inapropiadas” entre ambos por fuera del ámbito escolar con contenido “de carácter personal”.

La causa tiene como protagonista a un profesor de la Escuela N° 750 de Puerto Madryn y a una estudiante de esa institución. Según la presentación hecha por la mujer, el ahora imputado habría entablado una serie de conversaciones con su hija a través de WhatsApp “ajenas a cualquier finalidad pedagógica”.

De acuerdo con la información que difundieron las fuentes investigativas, en los mensajes que la joven recibía, el adulto le decía que "quería ser su poeta" , que “quería ser su amor” , que “la quería” , y que “no quería estar lejos de ella” .

Ante las pruebas, la fiscal general María Eugenia Vottero ordenó un allanamiento en la casa del docente con el objetivo de encontrar y secuestrar los teléfonos celulares, chips y cualquier otro dispositivo que pudiera contener evidencia para respaldar la acusación.

Durante el operativo, además, revisaron al sospechoso y a todas las personas que estaban en el lugar frente a la posibilidad de que alguno pudiera ocultar o eliminar pruebas.

A modo preventivo se dispuso para el profesor apuntado una restricción perimetral de acercamiento y contacto con la víctima, y a su grupo familiar. La medida, que tiene un alcance en un radio de 200 metros, estará vigente por un mes, mientras se investiga el caso.

Según anticiparon fuentes judiciales, el caso podría quedar encuadrado en el delito de grooming: una práctica prevista en el artículo 131 del Código Penal, que implica “penas de seis meses a cuatro años de cárcel para quien contacte a una persona menor de edad con fines sexuales a través de medios digitales”.

En tanto, los investigadores avanzan sobre la realización de las pericias de los elementos secuestrados y otra serie de acciones que permitan determinar lo sucedido y las eventuales responsabilidades.

Grooming es el término en inglé s que describe la acción a partir de la que un adulto usa redes sociales, correo electrónico, mensajes de texto o juegos en línea para ponerse en contacto con menores de edad para cometer delitos sexuales (abuso e incluso violación).

En 2021, la Cámara de Diputados convirtió en ley una iniciativa para crear el Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes.

El artículo 4 de la ley señala que el objetivo es "generar conciencia sobre el uso responsable de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC); garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes frente al grooming; capacitar a la comunidad educativa a los fines de concientizar sobre la problemática del grooming; diseñar y desarrollar campañas de difusión a los fines de cumplir con los objetivos del Programa y brindar información acerca de cómo denunciar este tipo de delitos".

Fuente: Clarín