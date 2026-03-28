Dejaron su trabajo y se dedican full time a crear contenido para adultos: “Hay que normalizar OnlyFans”

No hay límites de facturación, todo depende de la dedicación, la constancia y el erotismo que se inviertan. Cada vez más mujeres dejan de lado trabajos "más convencionales" para abocarse a la producción de contenido para adultos. Lo que hasta hace un tiempo era un tema tabú y una actividad complementaria ¿y a escondidas?, hoy se reconoce más abiertamente que trabajar para un plataforma full time puede ser una tabla de salvación.

Clarín consultó a una docena de mujeres -se intentó rastrear a varones, pero son muy pocos e inhallables- de realidades diversas que se fueron de trabajos estándar (llámense vendedora de ropa, recepcionista, empleada de una mueblería, secretaria de gerencia, kiosquera, profesora de gimnasia), para apostar a generar contenido de alto voltaje para OnlyFans.

" Hay que naturalizarlo de una vez por todas, hoy es un laburo más online , guste a quien le guste", sorprende la frase que es de las más escuchadas por las vendedoras de fotos y videos. "¡Qué nos vamos estar haciendo las sumisas! Estamos en el siglo XXI, abramos la cabeza", proclama Noel Master -como figura en las redes-, que dejó sus tareas en una oficina donde estaba ocho horas, para probar creando contenido. Y, convencida que podía ser su medio de vida, renunció dos meses después.

"Me tomé dos semanas de vacaciones en la empresa en la que estaba, en octubre de 2023, para probar cómo era esto de hacer contenido y no dudé un segundo ", se jacta Noel (32), que vive en Ramos Mejía. Pese a su apertura mental, prefiere no dar su apellido ni mostrar su imagen por temor al escrache.

"En esos días tomé un curso, aprendí a usar OnlyFans y me dediqué a crear contenido cada vez con más confianza. De arranque me empezó a ir bien, sospechaba un poco, pero por semana ganaba un promedio de 400 dólares , que en ese momento era más que mi salario mensual. ¿El secreto de recaudar? Soy una piba poco llamativa, pero parece que eso gusta, cuanto más natural y más real, mejor te va ".

En cambio, no se esconde la casi celebrity Nicole Verón (25), que vivió hace poco días de mucha controversia y asedio de los medios cuando empezó a filmar escenas subidas de tono estando uniformada. Claro, Nicole formaba parte de la Policía de la Ciudad y se encontraba de licencia médica cuando descubrió una redituable e inesperada veta virtual que empezó a llenar sus bolsillos y hacer olvidar su magro sueldo.

"Como estaba con licencia por un tema de violencia de género, me pagaban en septiembre y octubre del año pasado unos 600 mil pesos, sin extras porque no iba a trabajar. Así fue que apareció esta posibilidad que me recomendó una amiga, yo no la buscaba particularmente, pero cuando vi de qué se trataba me animé y ese intento me permitió superar los 6 millones de pesos".

Nicole fue exonerada de la Policía y apostó a no sólo continuar produciendo material, sino que genera contenido burlándose de su paso por la fuerza porteña. "Así que iba a llorar cuando me echaran de la Policía. Bueno, mírenme...", posteó días atrás cuando se la veía subirse y manejar un auto importado. O aquel otro video más reciente en el que se la ve llorando y una amiga, preocupada, le pregunta qué le pasa. "Es que me acuerdo cuando me levantaba a las cinco de la mañana para ir a la comisaría... ¡qué feo!" , se lamenta en tono jocoso, recostada en el capot de un BMW. El guión no es un impedimento para lograr importantes ingresos.

Nicole explicó que cuando produjo video subidos de tono, todavía siendo personal policial, desconocía que no se podían hacer. "Me arrepiento de lo que hice, estuve mal, pero no tuve intenciones de ofender a la fuerza policial. Accedí a hacerlos uniformada sin pensar en lo que podía generar y todo se descontroló y explotó en las redes. Creo que el morbo por verme vestida como agente produjo algo impensado".

Nicole, que tiene una hija de ocho años, no tiene pensado volver a un trabajo estándar "porque mejor que esto no hay para mis posibilidades. A mí me gusta, lo disfruto y tengo claro que ningún trabajo me pagará más de lo que estoy ganando ahora ".

Ex vendedora de autos, Wanda Bevilacqua (25) es una de las pioneras a la hora de dedicarse a pleno a OnlyFans, tras haber dejado su otro trabajo. "Se ve un montón cómo chicas de veinte, treinta y cuarenta prueban primero cómo funciona la plataforma y luego, si están convencidas, renuncian a los trabajos que tenían. Lo advierto todo el tiempo, porque tengo 600 alumnas a las que les doy cursos sobre cómo ser efectivas en Only... Lo ven como una salida natural, con ganancias que como mínimo triplican sus últimos salarios".

Sin embargo Wanda alza su índice para subrayar que "no es una salida fácil, Only no es algo que hacés de taquito y listo . En cambio, sí funciona para las que deciden a trabajar como se debe, comprometiéndose y dar el ciento por ciento... Para ellas será el camino que las llevará a optar por lo más redituable, que será dejar sus empleos de lado porque verán que realmente valen la pena las horas invertidas frente a una pantalla".

Vinculada a la plataforma desde 2021, cuando se arriesgó a dar ese paso, Wanda está convencida de que "OnlyFans seguirá creciendo mientras la economía no sea amiga de las personas. Si vos trabajás nueve horas y no llegás al millón de pesos, obvio que se irán a buscar otra salida, con menos exigencia y más comodidad, pero por sobre todo con un sueldo superador. El 95 por ciento de los que hacemos Only nos gusta mucho más la plata que mostrarnos. Que eso quede claro".

Existe la creencia que si te dedicás a producir contenido para adultos, indefectiblemente, te irá bien. "Es una creencia, tal cual. Depende de la convicción de cada una. Yo a mis alumnas jamás les aseguré ni les aseguro nada, nunca. Tampoco doy un número para no generar falsas expectativas. Cada chica es diferente, no todas tienen las mismas ganas, pero por sobre todo las cosas, no todas tienen la misma responsabilidad y constancia ".

Cuenta Wanda que supera con holgura los 1.000 dólares por semana. "Yo trabajo mucho, pero ya tengo una rutina, un horario y soy muy disciplinada. Vendo videos que hago a pedido por un valor de 75 dólares y una videollamada la cobro 100 dólares. Además, hago cursos de lunes a lunes, que cobro 50 mil pesos por persona. Para mí es un trabajo más, lo tengo naturalizado y mi familia está totalmente habituada" .

Desinhibida y contundente, Natalia Laborde (46) asegura que no volverá jamás a trabajar en una oficina y menos con horario extendido , como hizo buena parte de su vida. "Ya está, fue, me iré reinventando... Por ahora es algo que descubrí de grande, después de los cuarenta, lo reelijo y no me da ninguna vergüenza. Y eso que tengo tres hijos varones de 21, 19 y 14 años, que fue lo más difícil de superar. A los mayores se los blanqueé y no sólo lo aceptaron, sino que me entendieron porque vivían conmigo y había que pagar el alquiler y darles de morfar" , dice esta mujer de físico imponente que vive en Nordelta.

Cuenta que lo único que hace fuera de producir contenido para adultos es dar clases en un gimnasio. "Soy personal trainer , labor que me sirve para mantenerme en forma, pero también me gusta porque estoy en contacto con gente. Y si bien me pagan unos mango s, para mí es más un hobby que un laburo. Mi trabajo es OnlyFans, que es lo que a mí me permite vivir cómoda en un lugar exclusivo" , comparte Natalia, que estuvo casada veinte años y se separó hace ocho.

Empezó en la plataforma Divas Play y luego se sumó a OnlyFans. "Trabajaba en una empresa que se dedicaba a vender software de seguridad y hacía contenido de manera oculta, pero una foto zarpada se filtró y llegó a la gerencia, lo que empezó a decretar el comienzo del fin en la compañía. Notaba que me dejaban de lado en algunas decisiones, que no era tenida en cuenta para las reuniones, hasta que me tocaron mis comisiones, lo que para mí fue el límite, y arreglé para irme en 2023".

Mujer sin complejos, Natalia dice que "ser mandada" le juega a favor para tener más seguidores y más compradores de fotos y videos . "Yo produzco y vendo, y es frecuente que genere de acuerdo a pedidos personalizados. Además, tengo seguidores que pagan una suscripción que va de 20 a 30 dólares y eso incrementa mis ingresos. Es gente muy seguidora, que confía y disfruta de lo que ve. Se creó un vínculo, una confianza para que ellos pidan y yo responda. Y cobro bien, eso te lo garantizo. Hago chats-hot, sexting y videollamadas. ¿Qué gusta de mí? Que soy auténtica, que no finjo y eso garpa".

Se ríe picante cuando habla de sus "fans" a los que califica de "selectivos y generosos" y agrega que tiene "varios seguidores que en junio y en diciembre me pagan aguinaldo, ¿podés creer? Yo hago videos de quince minutos que cobro 100 mil pesos para argentinos y 100 dólares para extranjeros. En las videollamadas me piden boludeces ... ¿Qué cosas? Que me duche con ropa interior, o que haga un strip-tease . Hay un tipo casado, que viajó ahora a Nueva York y me hizo un pedido para llevarse: escenas mías haciendo abdominales y sentadillas desnuda ".

Gusta de su cuerpo, desliza que tiene hilo en el carretel y se entretiene poniendo el cuerpo. "Me sale fácil". ¿La mirada del otro? Me interesa tres cominos, todo esto es virtual, a mí nadie me toca un pelo. Ojo, yo antes tenía esa mirada tilinga, pero cuando un amiga, viendo mi Instagram, me dio la idea de vender fotos, ahí me encontré con otro mundo. Yo no gateo , no me prostituyo, tengo mil ofrecimientos para acostarme, pero tengo mi límite".

El de Mechi (31) es un caso reciente y que permite comprender que se trata de una tendencia creciente. Amiga y alumna de Wanda Bevilaqua, dudó varios meses hasta que se decidió. "Al principio de 2025, trabajaba en un gimnasio y en una panadería, y paralelamente empecé a producir material y tratar de venderlo. Estaba explotada, pero sabía que podía ser una vuelta de página para mi día a día", comparte su experiencia.

"Arranqué más que bien, viendo más plata de la que ganaba, pero no me la jugaba a dejar nada, hasta que pasaron como cuatro meses y renuncié primero a la panadería, y dos meses después, al gimnasio, dos laburos que me consumían todo el día. La creación de contenido obvio que me lleva dedicación, pero el tiempo y la libertad que ahora tengo son valiosísimos" , hace saber esta vecina de Carapachay, que tampoco quiso darse a conocer.

Redactor de la sección Sociedad

Fuente: Clarín