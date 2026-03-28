Impactante choque en Tigre: dos motociclistas salieron volando por el aire tras chocar con un auto por cruzar en rojo

Un violento accidente de tránsito casi se cobra dos víctimas en la madrugada de Tigre , cuando dos personas que viajaban en moto salieron volando por el aire tras chocar de frente contra un auto luego de cruzar en rojo un semáforo.

El choque se produjo durante la madrugada sobre Avenida de los Constituyentes, y quedó filmado por cámaras de seguridad del Centro de Operaciones Tigre (COT).

Según se observa en las imágenes, el conductor de la moto cruzó el semáforo en rojo e impactó de frente contra un coche que circulaba con luz verde en sentido contrario. La colisión fue tan fuerte que tanto el conductor como su acompañante salieron volando , dieron un trompo en el aire y cayeron con fuerza sobre el asfalto.

Tras el choque, operadores del sistema de monitoreo activaron el protocolo de emergencia y alertaron a los servicios de asistencia. Minutos después, personal de Defensa Civil y del Sistema de Emergencias Tigre (SET) llegó al lugar para atender a los heridos.

Ambos ocupantes de la moto fueron trasladados al Hospital General Pacheco “Magdalena V. de Martínez”, donde se confirmó que, pese a la violencia del impacto, se encuentran fuera de peligro.

Fuente: Clarín