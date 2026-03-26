Declaró el piloto al que le facturaron el viaje de vuelta de Adorni desde Punta del Este y aportó documentación

El piloto a quien le facturaron el vuelo privado en el que Manuel Adorni volvió a Buenos Aires desde Punta del Este declaró como testigo durante casi cuatro horas en los tribunales federales de Comodoro Py. Aportó documentación y dijo que a la reserva y al vuelo lo pagó Marcelo Grandio , el periodista y amigo del jefe de Gabinete que tiene contratos con la TV Pública.

Se trata de Agustín Issin Hansen , quien, en calidad de broker , le compró a la empresa Alpha Centauri un paquete de 10 viajes por 42.250 dólares. Uno de esos vuelos, el que usó Adorni, fue vendido al Grandio.

“Me presenté con todo lo necesario para poder brindar mayor aclaración a los hechos en cuestión”, dijo Issin, abierto ante los medios al salir de su declaración, que se extendió desde las 11 hasta las 15. “Fueron muchas preguntas”, dijo, aunque prefirió no brindar más precisiones sobre las consultas.

El piloto, que pidió declarar como testigo en la causa, sostuvo que el vuelo lo reservó y lo pagó Grandio, tal como le había dicho a LA NACION hace una semana. Durante su declaración, aportó información e imágenes de su celular respecto a los vuelos , dijeron las fuentes.

La factura del vuelo, dada a conocer por TN la semana pasada, es de USD 3000 y está fechada el 9 de marzo , el mismo día que el periodista Carlos Pagni habló por primera vez del vuelo, que había ocurrido tres semanas atrás.

Según fuentes al tanto del caso, Issi ofreció hoy una explicación respecto a la demora en la facturación al sostener que se encontraba de vacaciones y que recién la hizo al volver de su descanso, el 9 de marzo.

El piloto llegó al juzgado de Ariel Lijo al mediodía, minutos antes la citación, solo, y con una maleta colgando en uno de sus brazos.

La semana pasada, cuando se supo que el vuelo de Adorni y su familia desde Punta del Este al aeropuerto de San Fernando formaba parte de un paquete de viajes facturados a su nombre, Issin dijo a LA NACION : “La empresa que operó el vuelo fue Alpha Centauri. Yo soy broker . El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio y yo le emití la factura por dicha reserva”. Adorni dice que al viaje lo pagó él.

Grandio es un periodista amigo de Adorni cuya productora tiene contratos con la TV Pública . Voló con el jefe de Gabinete y su familia a Punta de Este (solo de ida, no de vuelta) y dijo que los había invitado a su casa en esa localidad uruguaya a pasar el fin de semana largo de Carnaval.

La Justicia tiene una factura emitida por Alpha Centauri a Issin de un paquete de 10 viajes por 42.250 dólares (que fueron abonados, según la factura, en efectivo). Y TN dio a conocer, la semana pasada, una factura por 3000 dólares hecha por Issin a Grandio. Está fechada el 9 de marzo, tres semanas después del viaje y el mismo día que el periodista Carlos Pagni habló por primera vez del vuelo.

Como parte de la misma investigación, un grupo de efectivos de la Policía Seguridad Aeronáutica (PSA) allanó anoche las oficinas de Alpha Centauri, en el aeropuerto de San Fernando.

Ayer, en la conferencia de prensa que dio en la Casa Rosada, Adorni declaró: “Estoy cansado de decirles que el viaje lo pagué”. Sin embargo, ni la factura del viaje de ida ni la de la vuelta están a nombre de él y no explicó por qué. “No tengo por qué explicar una transacción privada. Vos no sos juez”, le respondió al periodista que le preguntó si existían constancias de ese pago.

La misma semana que Pagni dio cuenta del viaje, apareció un video donde se los ve subir a un avión privado a Adorni, su mujer, sus dos hijos y Marcelo Grandio, quien dio varias versiones sobre los vuelos. Primero dijo que “Manu lo pagó”; después, que cada uno pagó su parte, y finalmente, que lo pagó Adorni “con plata del Estado”.

Adorni, en una entrevista sobre el tema, contestó: “No tengo nada que ocultar, es el dinero familiar gastado en una actividad de cuatro días de vacaciones con mis nenes”. Y denunció un supuesto intento interno de desestabilización contra el Gobierno: “El video salió de las puertas para adentro, estaban de ese lado del vidrio del aeropuerto”.

La empresa Alpha Centauri, a requerimiento de la Justicia, informó además que el vuelo de ida costó 4830 dólares , que se transfirieron en pesos. La factura se la hizo Alpha Centauri S.A. a Imhouse , la productora de Grandio.

Issin es piloto corporativo. Voló aviones de línea de Latam y hoy trabaja para Consultatio. Según su página de LinkedIn, antes se desempeñó en Sunny Sky, Jet Clipper y American Logistic. También fue piloto de taxi aéreo (para la firma Royal Class) y maneja helicópteros.

En la factura que lo vincula con esta causa penal, registra un domicilio en Uruguay, en el complejo Greenpark, en Solanas.

Fuente: La Nación