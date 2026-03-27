Declara ante la Justicia la empleada que acompañó a Adorni hasta el avión a la ida y a la vuelta de Punta del Este: ratificó que Grandío pagó los viajes

Este viernes, declara ante la Justicia federal la empleada del broker que vendió los pasajes del vuelo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este. En sus primeros dichos ante el juez, ratificó los dichos de su jefe y confirmó que el periodista Marcelo Grandío pagó los viajes en avión privado del jefe de Gabinete de Javier Milei.

Se trata de Vanesa Tossi, empleada de Agustín Issin, el broker que este jueves -ante el juez Ariel Lijo- contó que el vuelo del jefe de Gabinete nacional junto a su familia hacia Uruguay -durante el feriado de Carnaval- lo pagó el periodista Marcelo Grandío, amigo de Manuel Adorni y que coproducía programas en la TV Pública.

El dato relevante de la declaración de Tossi es que ella acompañó a Adorni hasta el avión a la ida y a la vuelta de Punta del Este.

El broker había declarado ayer que tiene una empresa de vuelos junto a su mujer y otra empleada -Vanesa Tossi- llamada Jag Executive Aviation.

Este viernes también, se lleva a cabo un allanamiento en las oficinas administrativas de la TV Pública para acceder a los contratos de la productora de Marcelo Grandío, llamada Imhouse .

Esta productora mantiene contratos por tres programas tanto en el aire de la televisión pública como en el streaming de dicha señal. Uno de ellos era conducido por Grandío, quien no va más a la TV Pública desde que estalló el escándalo por los vuelos del jefe de Gabinete en aviones privados. Quien sí asiste al canal de streaming es el hijo del periodista amigo de Adorni.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín