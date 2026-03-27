Messi demandó en EE.UU. a vendedores chinos que falsificaban su marca en Temu y Walmart

Lionel Messi y su empresa de gestión de marca, LMGM, presentaron el pasado miércoles una demanda ante la corte federal del Distrito Sur de Nueva York contra un grupo de vendedores que operan principalmente desde China y que comercializaban productos falsificados con su marca registrada en plataformas de e-commerce, entre ellas Temu y Walmart .

La acción judicial no apunta directamente a esas plataformas, sino a los comerciantes individuales que operan a través de ellas. La identidad de los demandados permanece bajo secreto de sumario hasta que el tribunal pueda notificarlos formalmente. El expediente quedó asignado al juez Edgar Ramos, como consignó Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors.

Según la demanda, los vendedores ofrecen ropa deportiva, calzado, accesorios, equipamiento atlético, bolsos, electrónica y otros artículos de estilo de vida con el logo de Messi —una marca registrada en Estados Unidos desde abril de 2016— sin contar con autorización ni licencia del jugador o su empresa. Para captar clientes, los sitios utilizan técnicas de posicionamiento en buscadores (SEO) y campañas en redes sociales que redirigen a los consumidores hacia sus tiendas , deliberadamente diseñadas para parecer canales oficiales de venta o distribuidores autorizados.

La demanda describe una operación sofisticada y deliberadamente opaca. Los vendedores operan bajo múltiples nombres ficticios y direcciones falsas , registran nuevas cuentas en cuanto son dados de baja de las plataformas y mantienen cuentas bancarias en el exterior para dificultar el rastreo de los fondos. Los productos falsificados, agrega el escrito, se envían en pequeños paquetes internacionales para evadir los controles de la Aduana estadounidense (CBP) , una táctica extendida entre los falsificadores: según el informe anual de la CBP, el 97% de las confiscaciones por violaciones de propiedad intelectual en 2024 correspondió a envíos de bajo valor, los llamados envíos “de minimis”.

Además, los demandados utilizan múltiples cuentas de PayPal y procesadores de pago detrás de capas de intermediarios financieros , lo que les permite continuar operando incluso cuando una de sus cuentas es bloqueada. Cuando reciben notificación de una demanda judicial, es habitual que trasladen el alojamiento de sus sitios web a servidores ubicados fuera de Estados Unidos, conocidos por ignorar las órdenes de baja emitidas por las marcas afectadas.

La demanda señala también que l os productos falsificados presentan entre sí similitudes de diseño que sugieren un origen común , lo que llevaría a concluir que los distintos vendedores forman parte de una misma red de operaciones interrelacionadas, aunque actúen bajo identidades diferentes.

La marca Messi —cuyo logo es un diseño estilizado con las iniciales del jugador— fue registrada en Estados Unidos en abril de 2016 y es administrada comercialmente por LMGM, una sociedad constituida en Andorra . El jugador, que tiene doble ciudadanía argentina y española y reside en Estados Unidos, es el titular de todos los derechos sobre la marca.

La demanda dedica varios párrafos a dimensionar el valor económico y reputacional de esa marca. Messi es descripto como el jugador más laureado de la historia del fútbol, con 48 títulos a nivel de clubes y selecciones , incluyendo el Mundial de Qatar 2022.

Solo en 2025, se vendieron aproximadamente 1,3 millones de camisetas con su nombre en todo el mundo . Su fichaje por el Inter Miami de la MLS disparó las búsquedas globales del club en Google un 1200%, y las búsquedas de coleccionables con su imagen crecieron un 75% en plataformas como eBay . El sitio Soccer.com llegó a vender en un solo día la cantidad de camisetas estampadas con su nombre que normalmente comercializa en medio año.

La tienda oficial —The Messi Store— registró ingresos por 1,69 millones de dólares en 2023 y opera tanto en línea como a través de socios licenciados como Adidas y Stanley. Ese ecosistema comercial es precisamente el que, según los demandantes, se ve dañado por la competencia desleal de los productos falsificados.

Messi y LMGM reclaman, en primer lugar, una orden judicial que obligue a los demandados a cesar de inmediato la venta, distribución y publicidad de los productos falsificados, y que instruya a las plataformas Temu y Walmart a deshabilitar las cuentas y avisos publicitarios vinculados a esos vendedores.

En materia de daños económicos, los demandantes exigen que los acusados rindan cuentas de todas las ganancias obtenidas mediante su actividad ilegal y solicitan que el tribunal aplique el mecanismo de triplicación de daños previsto por la ley de marcas de Estados Unidos (Lanham Act). Como alternativa, reclaman daños estatutarios de entre US$1000 y US$2 millones por cada uso no autorizado de la marca Messi , más el reintegro de los honorarios legales.

La demanda fue presentada por el estudio Boies Schiller Flexner LLP , con sede en Nueva York, uno de los bufetes de litigio más reconocidos de Estados Unidos.

Fuente: La Nación