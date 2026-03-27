Declara ante la Justicia la empleada del broker: ella acompañó a Adorni hasta el avión a la ida y a la vuelta de Punta del Este

Este viernes, declara ante la Justicia federal la empleada del broker que vendió los pasajes del vuelo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este.

Se trata de Vanesa Tossi, empleada de Agustín Issin, el broker que este jueves -ante el juez Ariel Lijo- contó que el vuelo del jefe de Gabinete nacional junto a su familia hacia Uruguay -durante el feriado de Carnaval- lo pagó el periodista Marcelo Grandío, amigo de Manuel Adorni y que coproducía programas en la TV Pública.

El dato relevante de la declaración de Tossi es que ella acompañó a Adorni hasta el avión a la ida y a la vuelta de Punta del Este.

El broker había declarado ayer que tiene una empresa de vuelos junto a su mujer y otra empleada -Vanesa Tossi- llamada Jag Executive Aviation.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín