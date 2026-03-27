¿Cuánto salen y dónde comprar las entradas para el show de Ca7riel y Paco Amoroso en Buenos Aires?

A pocos días de que Ca7riel y Paco Amoroso lanzaran su aclamado disco Free Spirits (que cuenta con colaboraciones de la talla de Sting y Jack Black), el dúo anunció su regreso a los escenarios con el The Free Spirits Tour 2026 . El puntapié inicial será en Buenos Aires, donde la demanda fue tan alta que ya confirmaron una segunda función.

Los shows se realizarán en el Movistar Arena los días 14 y 15 de mayo . Tras agotarse rápidamente la preventa para la primera fecha, ambas jornadas ya se encuentran disponibles para el público general.

Las entradas se consiguen exclusivamente a través del sitio web del Movistar Arena . Un dato clave para el bolsillo: los clientes de Santander cuentan con el beneficio de 6 cuotas sin interés .

Tras las dos fechas en el Movistar Arena, el The Free Spirits Tour 2026 no se detendrá y llevará su despliegue escénico al interior del país. La gira continuará el 17 de mayo en el Metropolitano de Rosario , para luego aterrizar el 21 de mayo en la Plaza de la Música de Córdoba . Finalmente, el cierre de esta etapa nacional será el 24 de mayo en el Arena Maipú de Mendoza .

Para estas plazas, las entradas también se encuentran disponibles a través de los sistemas de venta de cada estadio, lo que mantiene la expectativa de un sold out inmediato, tal como ocurrió en Capital Federal.

Su recorrido musical los llevará también por otras ciudades de Latinoamérica, Norteamérica y Europa , donde se presentarán en algunos de los escenarios más emblemáticos del mundo, incluidos Red Rocks Amphitheatre, Radio City Music Hall, The Greek Theatre en Los Ángeles, O2 Academy Brixton en Londres y el Movistar Arena de Madrid.

En plena promoción de su álbum, Ca7riel y Paco Amoroso sorprendieron la semana pasada con su irrupción en la casa de Gran Hermano Generación Dorada ( Telefe ), donde transformaron la rutina del reality con un espectáculo atravesado por el humor, la música y una performance desopilante que se volvió viral en las redes sociales.

Mientras los participantes del programa se preparaban para una actividad de yoga y aguardaban con los ojos vendados, los músicos ingresaron a la casa por el jardín, vestidos de acuerdo con la estética de su nuevo disco.

Antes de encontrarse con los participantes, los músicos recorrieron las instalaciones, bromearon sobre el orden, la limpieza y el aroma del ambiente (“¿Huele a pata acá?”, dijo Ca7riel) e incluso se dieron el gusto de protagonizar un divertido momento en el confesionario, el espacio más icónico del reality .

Sentado en el sillón, Ca7riel se puso en la piel de un concursante y lanzó: “Siempre quise hacer esto, quiero nominar a Tini y a Emilia, son unas pesadas, me tienen cansado” . “Basta de la guerra, sí a la paz. Con la música, no. “Basta, chicas, me tienen cansado”, insistió el cantante, sin perder el humor y en referencia al escándalo que tiene en vilo al país y al mundo de la música urbana nacional.

Fuente: La Nación