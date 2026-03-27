Cuáles fueron las declaraciones de Agostina Páez que complicaron su situación judicial en Brasil

Agostina Páez aseguró que podrá regresar a la Argentina en los próximos días luego del inicio formal del juicio en su contra en Brasil por presuntos gestos racistas, pero en sus últimas declaraciones utilizó un término que complicó su situación y postergó su regreso a la Argentina .

El juez a cargo de la causa, Guilherme Schilling Pollo Duarte , decidió sostener las restricciones vigentes hasta que el proceso judicial se complete, es por ello que la abogada de 29 años permanecerá en Río de Janeiro durante los próximos días.

“Me van a dejar volver a la Argentina” , dijo, visiblemente emocionada ante las cámaras de LN+ . Según explicó, el proceso derivó en un esquema de resarcimiento económico y no en una condena efectiva. “No hay pena, hay resarcimiento y en estos días me van a dejar volver a la Argentina” , afirmó.

La abogada defensora, Carla Junqueira , indicó que la fiscalía redujo la imputación inicial de tres delitos a uno, con una pena reemplazable por servicios comunitarios y una reparación económica a las víctimas. En declaraciones a la prensa, detalló que el pedido de disculpas de Páez fue considerado por la fiscal como una señal de comprensión sobre la gravedad del racismo en Brasil.

🚨 Agostina Páez podrá volver a la Argentina. La abogada, detenida en Brasil, no cumplirá prisión, pero deberá reparar a las víctimas. 📍 En LN+. pic.twitter.com/3qdFVzGVrc

Junqueira agregó que tanto la fiscalía como la querella no se oponen a que la acusada cumpla eventuales medidas en la Argentina. “El juez tiene que definir la caución y otros aspectos formales, pero es una cuestión de días” , explicó. En la misma línea, el abogado Sebastián Robles estimó que el trámite podría resolverse en un plazo cercano a los tres días .

Páez sostuvo que durante el proceso dijo “la verdad” y pidió disculpas a las personas afectadas. “Fue la peor experiencia de mi vida, me siento aliviada ahora” , contó respecto a los tres meses que debió permanecer en Brasil y sostuvo que no se sentirá completamente tranquila hasta regresar al país. También advirtió que continúa recibiendo amenazas y que, por ese motivo, en los próximos días seguirá encerrada en su casa.

En relación con el caso, afirmó que las “presuntas víctimas” -como las nombró- aceptaron sus disculpas. Además, señaló que su experiencia le permitió dimensionar la gravedad del delito en Brasil y llamó a informarse sobre del impacto del racismo en Brasil .

Consultada sobre el acompañamiento por parte del Estado de la Argentina, indicó que no recibió asistencia directa del Estado argentino , aunque destacó el apoyo de la sociedad y la presencia del vicecónsul en distintas instancias del proceso. También manifestó su intención de ayudar a otras personas que atraviesen situaciones similares.

Fuente: La Nación