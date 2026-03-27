A qué hora es la cadena nacional de Javier Milei hoy

En una jornada marcada por un giro judicial tan inesperado como trascendental en los tribunales de Manhattan por el caso YPF , el presidente Javier Milei hablará este viernes entre las 19 y las 20 a todo el país a través de la cadena nacional .

Si bien el horario aún no está confirmado, se estima que será en la previa al partido de Argentina y Mauritania , en La Bombonera, que será a las 20.15.

El mandatario ahondará en el tema, que implicó la anulación de la condena de US$16.000 millones por la expropiación de YPF. Ya esta mañana, en un acto en su visita al Centro de Formación de Capital Humano, celebró la decisión de la Justicia de Estados Unidos.

“Gracias a la gestión de Horacio Marín [presidente de YPF], el equipo de abogados y la Procuración del Tesoro, logramos que la Argentina tenga que evitar el pago. Como soy Milei lo voy a decir al estilo Milei: tuvimos que venir a arreglar lo que hizo el inútil imbécil de [Axel] Kicillof y la corrupta y presidiaria de Cristina Kirchner”, señaló.

La decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York , que revocó la sentencia de primera instancia de la jueza Loretta Preska, cayó como un balde de agua fría en Wall Street. La justicia estadounidense determinó que las reclamaciones del fondo Burford Capital —que compró los derechos de litigio de los antiguos accionistas minoritarios— no son admisibles bajo el derecho argentino que rige la expropiación.

El impacto en los mercados fue inmediato: las acciones de YPF (ADRs) en Nueva York treparon más del 7%, alcanzando valores que no se veían desde 2011. En la vereda opuesta, los papeles de Burford Capital sufrieron un desplome histórico del 45%, evaporando millones de dólares en capitalización bursátil en pocas horas.

Pese a la euforia en Balcarce 50, la oposición no tardó en reaccionar. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof , principal blanco de las críticas presidenciales por su rol como ministro de Economía en 2012, celebró el fallo pero devolvió los golpes. “Se hizo justicia y se demostró que la expropiación fue conforme a derecho. Milei debería pedir perdón por haber actuado como un empleado de los intereses extranjeros durante todo este tiempo”, sentenció el mandatario provincial.

Por su parte, la expresidenta Cristina Kirchner también se manifestó a través de sus redes sociales, agradeciendo al equipo legal que llevó adelante la defensa y reivindicando la soberanía energética recuperada con Vaca Muerta.

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Fuente: La Nación