Cayó un falso policía que simulaba operativos antinarco para quedarse con la droga

Un hombre de 46 años fue detenido por la Policía de la Ciudad en el barrio de San Cristóbal tras ser sorprendido mientras simulaba un operativo policial para apropiarse de droga , informaron fuentes policiales a Infobae. La aprehensión se produjo en la calle Estados Unidos al 2700 , donde personal de la División Investigaciones Comunales 3 observó a un individuo con uniforme falso y elementos apócrifos, como un porta credencial, un handy y esposas. El sospechoso estaba demorando a una pareja en la vía pública.

Todo comenzó cuando personal policial advirtió que el detenido estaba en la calle exhibiendo credenciales que rápidamente identificaron como no auténticas, por lo que procedieron a interceptarlo. En ese contexto, entrevistaron a la pareja que tenía demorada, que dijo que había acudido al lugar tras acordar una transacción a través de Marketplace.

Si bien no especificaron de qué, los verdaderos agentes terminaron comprobándolo poco después. Es que durante el procedimiento, descubrieron que los supuestos vendedores tenían más de 500 gramos de marihuana en su poder, por lo que las autoridades presumen que el encuentro estaba vinculado a la venta de estupefacientes.

Según reconstruyó el personal policial que intervino, el falso policía habría acordado el encuentro para luego fingir un operativo y llevarse la droga sin pagar, simulando que la estaba incautando. En este contexto, los agentes de la fuerza porteña detuvieron tanto a la pareja como al falso policía, a quien también le secuestraron equipos de comunicación, teléfonos celulares y esposas, todos de origen apócrifo.

La investigación determinó que el hombre ya había sido detenido en julio de 2025, cuando la Policía de la Ciudad lo identificó como responsable de un robo con privación de la libertad cometido durante un falso allanamiento . En esa oportunidad, el detenido ingresó junto a cómplices a una vivienda, vistiendo ropa similar a la de la Policía Federal Argentina (PFA) , y sustrajo dinero y cigarrillos electrónicos de marihuana.

Luego de ese hecho, la policía allanó el domicilio del acusado y encontró gorras y credenciales con logos de la PFA , chalecos tácticos, bastones, equipos de comunicación, posnets, dispositivos electrónicos y un automóvil Fiat Punto bordó, según precisaron las fuentes policiales a Infobae .

A pesar de la gravedad del caso anterior, la Justicia Nacional Criminal y Correccional dispuso en aquel momento que el acusado fuera notificado y luego liberado. Tras la nueva detención, la Unidad Fiscal Este ordenó que el falso policía quedara imputado por usurpación de funciones públicas , mientras que la pareja fue detenida por infracción a la Ley de Drogas , detallaron fuentes de la fuerza a Infobae .

Fuente: Infobae