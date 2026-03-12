“Cuando se alquila la quinta no se pregunta si sos delincuente”: habló el dueño de la casa de la pool party

El dueño de la quinta donde se realizaba la pool party de la que participaron integrantes de una peligrosa banda de delincuentes de zona sur aseguró no tener conocimiento de quiénes eran los que contrataron el espacio .

El joven reveló cómo fue la operación de alquiler de la propiedad ubicada en el barrio 9 de Abril, en Esteban Echeverría, y aclaró: “Cuando se alquila la quinta no se pregunta ‘vos sos delincuente, sino no te alquilo’” .

La Policía allanó el lugar tras identificar a dos sospechosos en una foto difundida por redes sociales que revelaba su ubicación. Las autoridades estaban detrás del grupo vinculado a al menos 15 robos de autos y entraderas , por una investigación que había empezado en mayo de 2025.

Cuando llegaron al lugar, los efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) fueron recibidos a los tiros y se desató un intenso enfrentamiento que terminó con uno de los sospechosos, Diego Ezequiel López de 23 años, muerto .

Respecto a la portación de armas de quienes fueron a la quinta, el dueño manifestó: “Eso es algo incontrolable, yo no me puedo parar como dueño de la quinta y levantarle la remera a la gente que va a hacer una fiesta para ver si tienen armas ”.

El joven explicó cómo fue la operación: “Se pide una foto del DNI y se pide la plata por transferencia para tener los datos de la cuenta”. También enfatizó en que la propiedad fue alquilada a una persona que no tenía nada que ver con la banda delictiva .

“ El muchacho que la alquiló no tenía nada que ver , él lo que comentó es que había hecho la fiesta y entre amigos en común cayeron dos que si son delincuentes o no, no lo sé, no los conozco yo", comentó en diálogo con la prensa.

“ Eran 30 personas, entre amigos en común llegaron estas personas . Vinieron al mediodía, no estaban desde la noche anterior. En las cámaras se puede ver que estaban desde el mediodía", aclaró y dijo que las grabaciones ya están en la Justicia.

La investigación reveló que el grupo se dedicaba al robo de autos , que luego adulteraban y vendían, o usaban para cometer entraderas.

La organización criminal tenía una estructura con roles específicos , desde los encargados de los robos violentos, proveedores de armas y documentación, hasta quienes se ocupaban de la adulteración de los autos y la administración del dinero robado.

Según el juzgado, la causa acumula al menos 15 hechos comprobados, y se realizaron 33 órdenes de allanamiento con 15 detenciones. El líder de la banda ya se encontraba detenido en un penal bonaerense.

Fuente: TN