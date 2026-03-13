Cuándo estará disponible en las farmacias la vacuna antigripal para afiliados del PAMI y por qué se demora

El Gobierno decidió adelantar este año la campaña de vacunación pública contra la gripe en el país, en función de que una nueva cepa que circula puede provocar más contagios y muertes . El operativo en el sistema público comenzó este miércoles 11 de marzo y en el sistema privado las dosis ya estaban disponibles desde el 27 de febrero. Por cualquier obra social o prepaga ya se consiguen. Los afiliados del PAMI tienen reservadas 800 mil dosis que se aplicarán en farmacias y por ahora no están disponibles. Según el Ministerio de Salud, “la situación va a quedar normalizada en los próximos días ”.

A mediados de esta semana hubo una reunión clave en la que se definió que las vacunas del PAMI seguirán siendo administradas en las farmacias . Fuentes del sector deslizaron, en diálogo con Clarín , que había habido un momento de zozobra cuando esa modalidad tradicional de expendio habría sido puesta en duda por las autoridades, con la mira en tratar de evitar intermediarios y bajar costos .

Finalmente, la discusión decantó para el lado habitual y los jubilados podrán seguir concurriendo a las farmacias que atienden por PAMI en todo el país para que les apliquen la vacuna. Lo que restaría definir, sin embargo, es cómo y en qué plazo las dosis llegarán a las farmacias. No hay que perder de vista, además, que desde el momento de la aplicación debe pasar entre una semana y diez días para que el fármaco genere anticuerpos.

Una curiosidad es que en el sitio web del PAMI la información asegura que las vacunas ya están disponibles en las farmacias: “Podés aplicarte la vacuna antigripal en las más de 6.700 farmacias habilitadas de la Red PAMI. Elegí vacunarte y ganale a la gripe”, dice allí. Pero fuentes farmacéuticas confirmaron que esa disponibilidad aún no se concretó. La página web también indica que las farmacias no pueden cobrar el servicio, aunque en los hechos hay una tarifa por la administración de las dosis.

Como sea, lo importante es que la definición pendiente tenga lugar lo antes posible para que los jubilados, considerados entre los grupos de riesgo, se inmunicen y estén preparados para enfrentar la atípica temporada de influenza que se avecina . Si bien en el ínterin podrían concurrir a un vacunatorio público, la idea es que utilicen las vacunas que tienen asignadas y no las que deberían aplicarse los que carecen de cobertura médica.

A eso se suma otro elemento: para los adultos mayores sería más seguro vacunarse en una farmacia que en un vacunatorio público, donde suele haber filas y mayor concentración de gente. Por ahora, de consultas a diversas farmacias de la Ciudad de Buenos Aires la respuesta que surge ante la pregunta de cuándo llegará la vacuna antigripal para los afiliados del PAMI es la misma: “No tenemos idea” .

Clarín consultó al Ministerio de Salud de la Nación para tener alguna precisión al respecto, ya que -según acordaron en la reunión de esta semana entre el PAMI y los farmacéuticos- sería esa cartera la que debe terminar de resolver la cuestión logística. En definitiva, colocar el eslabón que conecte las heladeras oficiales con las de las farmacias, sin interrumpir la vital cadena de frío.

“Es una situación que va a quedar normalizada en los próximos días . Se produjo un ajuste en la programación de los envíos que modificó levemente el cronograma previsto, pero ya está encaminado y no debería generar mayores inconvenientes”, explicaron fuentes del Ministerio.

La vacuna es trivalente , por lo que protege contra dos cepas de influenza A (H1N1) y (H3N2), y una de B (linaje Victoria). La cepa incluida de la H3N2 es parecida al temido subclado K , pero no la misma sino previa a su eclosión. Se cree, sin embargo, que puede tener una acción inmunitaria superior contra la llamada “supergripe” que la vacuna que se aplicó en el hemisferio norte durante el último invierno.

Junto con la vacuna antigripal llegarán a las farmacias que trabajan con el PAMI 150 mil dosis de la vacuna contra la neumonía , que en este caso es la P20, una versión de última generación que se da por única vez (la anterior se aplicaba cada cinco años) y se puede administrar de manera simultánea con la de influenza.

Editor jefe de la sección Sociedad

Fuente: Clarín