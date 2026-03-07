Crimen en Mar del Plata: hallaron muerto a un hombre con heridas de bala en plena vía pública

NACIONALES

Un hombre de 35 años fue hallado sin vida en la vía pública del barrio Villa Primera , en la ciudad de Mar del Plata , en un misterioso episodio que la Justicia investiga como homicidio. El hecho ocurrió la noche del viernes. Según indicaron fuentes policiales a Infobae, cerca de las 23:50 ingresó un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona tendida sobre la calle Río Negro , entre Ricardo Rojas y Joaquín V. González . Personal de la Policía acudió al lugar y, al arribar, una ambulancia confirmó que la víctima estaba muerta.

Durante las primeras tareas realizadas en la escena, los agentes constataron que el cuerpo presentaba dos heridas de arma de fuego en la zona del tórax, efectuadas a corta distancia , además de una lesión cortante en el cuero cabelludo . En cercanías del cadáver, los investigadores hallaron un pequeño morral colgado al cuello del fallecido.

Entre las pertenencias secuestradas durante el procedimiento, se encontraron una pistola calibre 9 mm marca Bersa con cachas de madera y un cuchillo con hoja de aproximadamente 12 centímetros . Ambos elementos quedaron a disposición de la investigación judicial . Fuentes policiales indicaron que los objetos serán peritados para determinar su posible utilización en el hecho y aclarar el contexto en el que sucedió el ataque.

En el lugar intervino personal de Policía Científica , agentes del Gabinete de Homicidios de la DDI , autoridades policiales departamentales y la fiscal de turno, Romina Díaz , titular de la UFI N°6 . La funcionaria dispuso la realización de las diligencias de rigor, así como el posterior traslado del cuerpo a la morgue para la autopsia correspondiente.

El procedimiento incluyó un relevamiento minucioso de la escena y la búsqueda de evidencias que permitan reconstruir la secuencia de los hechos.

Según reconstruyeron medios locales, el crimen habría ocurrido en el marco de una disputa armada entre la víctima y otro agresor. En ese contexto, habrían protagonizado un tiroteo en el que el hombre de 35 años sufrió heridas mortales que le provocaron la muerte. Esta secuencia, sin embargo, los investigadores buscan esclarecer a partir de cámaras de seguridad y testigos que puedan aportar datos sobre la noche.

La causa fue caratulada como Homicidio y quedó a cargo de la Fiscalía N°6 de Mar del Plata . Hasta el momento no hay personas identificadas como responsables del ataque y los investigadores trabajan sobre diversas hipótesis para establecer la mecánica del crimen y esclarecer las circunstancias previas al hallazgo del cuerpo. El análisis de los elementos incautados, junto al resultado de la autopsia, serán claves para avanzar en la pesquisa.

Fuente: Infobae