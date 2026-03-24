Córdoba: proponen mostrar las emisiones de carbono en boletas de servicios y en los tickets de combustibles

Una iniciativa ciudadana llevada a la Legislatura de Córdoba puede convertir a esa provincia en la primera que incorpore a las facturas de electricidad y gas, además de tickets de cargas de combustibles, con etiquetado sobre cuánto carbono emiten los consumos diarios .

De aprobarse, la información quedaría plasmada en cada boleta de electricidad, gas natural y gas envasado , así como en los tickets que se emiten tras la carga de combustibles líquidos en estaciones de servicio. La energía representa uno de los rubros de mayor generación de gases de efecto invernadero (GEI) , los principales contribuyentes al cambio climático.

Los últimos datos del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero nacional, de 2022, marcan que el 50% de las emisiones de GEI provienen de fuentes de energía . Los mismos datos desagregados por provincia indican que la mayor cantidad de toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente proviene de la misma categoría.

A finales del año pasado, se presentó el primer Inventario Provincial de Gases de Efecto Invernadero de Córdoba, que resaltó la tendencia mostrada por los datos nacionales. La energía representa el 48,1% de las emisiones totales , considerando las emisiones de vehículos y de la energía estacionaria (referida a generación de energía en ubicaciones fijas).

El sistema de medición individual propuesto en Córdoba, apuntan sus impulsores, busca concientizar a la ciudadanía sobre el impacto ambiental de los hábitos cotidianos .

La iniciativa arrancó como una propuesta para concientizar sobre el cambio climático , pero escaló al punto que quienes la idearon decidieron llevársela a cada legislador provincial para que tome el tema.

“Esto nos invita a pensarnos quiénes somos. Generamos gases de efecto invernadero todos los días, por lo que este proyecto involucra a toda la sociedad . Podemos hacer un inventario sobre los (rubros) que más consumen, pero todos somos responsables”, afirmó a TN Federico Figueroa quien, junto a David Reynoso, presentaron el proyecto a varios legisladores para que tome estado parlamentario.

La propuesta es que “cada ticket se transforme en una herramienta educativa ”: “Plantear cuántos gases emite un tanque de combustible o cada vez que encendemos la luz o las hornallas es una regla de 3 simple, esto es demanda de información clara y veraz. Este pequeño elemento nos lleva a repensar ”.

Las mediciones de huella de carbono se realizan a través de una unidad estándar: la tonelada de dióxido de carbono equivalente . Con ella, se puede expresar cuantitativamente el efecto de calentamiento que puede producir cualquiera de los principales GEI . Es una métrica que utiliza la ciencia mundial, incluso el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU (IPCC).

El proyecto ya fue ingresado a la Legislatura por parte de la legisladora Ariela Szpanin (UCR), quien entre los fundamentos remarca no sólo el carácter concientizador de la iniciativa, sino también la posibilidad de establecer un sistema uniforme de medición, reporte y verificación de la huella de carbono en la provincia algo que, suma, podría facilitar el desarrollo de estrategias que apunten a reducir la emisión de GEI.

“El etiquetado proporciona a los consumidores información sobre la huella de carbono de los combustibles que utilizan, permitiéndoles tomar decisiones de compra más informadas y alineadas con sus valores ambientales. Esta información puede motivar a los consumidores a cambiar sus hábitos de consumo y a optar por opciones más sostenibles ”, expresó.

De todos modos, Figueroa anticipó que esto es sólo un paso en el intento de “masificar la concientización” respecto a las consecuencias derivadas del cambio climático: “Esto no consiste sólo en sancionar una ley, hay que replantearse el modo en que vivimos. Si no es ahora, ¿cuándo?”.

Fuente: TN