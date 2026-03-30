Conmoción en Santa Fe: un alumno entró armado al colegio, mató a tiros a un compañero e hirió a otros dos

Un alumno de un colegio de Santa Fe ingresó con un arma al establecimiento, disparó, mató a un compañero e hirió a otros dos.

El dramático episodio ocurrió este lunes, poco después del ingreso de los chicos a la Escuela Normal Mariano Moreno de la localidad de San Cristóbal, un pueblo de 15.000 habitantes.

A causa del brutal hecho, las clases fueron suspendidas. Dentro de la institución, una persona alcanzó a grabar el momento de los disparos. En la filmación se alcanzan a escuchar las detonaciones y los gritos desesperados de los adolescentes.

De acuerdo a los primeros datos aportados, varios alumnos fueron trasladados al hospital local. Por ahora se desconoce a quien le pertenece el arma que utilizó el menor.

Hasta el momento se logró determinar que el agresor es un alumno del colegio que tendría entre 15 y 16 años, según especificó Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristibal a TN .

Las primeras pericias determinaron que el menor llevó el arma en un estuche de guitarra, cuando, durante el izamiento a la bandera, sacó una escopeta y mató a un compañero. La víctima fatal tendría 13 años. A causa de los perdigones hay dos heridos.

“Los docentes decían que era buen alumno”, señaló Muñoz. El atacante fue detenido y trasladado luego de la intervención de la policía.

El padre de la víctima ingresó a la escuela para reconocer el cuerpo y en los próximos minutos será trasladado a la morgue local.

“Mi hija estaba por ingresar a la escuela cuando se escucharon los disparos. El chico entró con el arma en un estuche de guitarra, la cargó y empezó a disparar” , explicó Manuel, papá de una alumna del colegio a TN .

En el mismo sentido, agregó: “Todavía no lo podemos entender. Mi señora me llamó y salió corriendo, todos en la escuela buscaron refugio, fue un descontrol total. Uno no imaginaba que podría pasar algo así, nadie esperaba esta situación”.

Noticia que está siendo actualizada.-

Fuente: TN