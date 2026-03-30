Disparos, corridas y gritos: el video del momento en que un alumno mató a balazos a un compañero en el colegio

Un hecho de violencia extrema sacudió este lunes a la ciudad santafesina de San Cristóbal . Un alumno de 15 años entró armado a la Escuela Normal Mariano Moreno , ubicada en J. M. Bullo 1402, mató a uno de sus compañeros y baleó a otros dos . El dramático momento fue registrado en un video que se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Todo ocurrió a primera hora de esta mañana. Los chicos se encontraban formados en el patio del colegio para izar la bandera, cuando dos detonaciones rompieron de repente la rutina escolar.

De acuerdo con las primeras versiones, la víctima fatal sería un chico de 13 años y murió en el lugar. En minutos, su cuerpo será trasladado al hospital local.

El agresor, que cursa primer año en la misma institución, fue identificado rápidamente y quedó bajo custodia mientras la Justicia provincial avanza con las investigación.

Las escenas dentro y fuera del colegio fueron de desesperación total . Docentes, alumnos y familiares que esperaban en la puerta se encontraron con un operativo policial y de emergencias de gran magnitud, desplegado apenas se escucharon los disparos.

Las autoridades intentan reconstruir cómo el adolescente logró entrar al establecimiento con el arma de fuego y cuál fue la secuencia exacta de los hechos.

Al mismo tiempo, se trabaja para determinar el estado de salud de los heridos y contener a la comunidad educativa, que quedó en shock por lo ocurrido.

Las imágenes que circularon desde el lugar muestran el despliegue policial y la angustia de quienes estaban en la zona.

Fuente: TN