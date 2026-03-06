Conmoción en Rosario: discutió en una barbería, volvió armado y mató de un tiro a un bebé de un año

Un bebé de un año fue asesinado a balazos este jueves a la tarde en Rosario, después de una discusión en una barbería en la zona sur de la ciudad.

El crimen tuvo lugar cerca de las 19 en la calle Melincué al 6.100, en el barrio Roque Sáenz Peña. En una casa de esa cuadra funciona una barbería, donde comenzó la discusión que terminó con el crimen del bebé.

Según narró una testigo, uno de los protagonistas de la pelea se estaba cortando el pelo en el lugar, mientras que el otro pasó con el auto por la puerta del local. Desde dentro del local le arrojaron una botella, que le rompió la luneta del vehículo. "Ahora volvemos", fue la advertencia que recibió como respuesta, de acuerdo a Telenoche Rosario .

Minutos más tarde, uno de los involucrados regresó al lugar armado y con varios acompañantes. Un hombre bajó de una moto y disparó varias veces contra la vivienda. Una de las balas alcanzó al bebé de 15 meses en el hombro. Gian , como se llamaba, era el hijo del dueño de la barbería.

"Cuando llegué, el nene estaba inconsciente. Lo veíamos todos los días en la vereda", dijo un vecino. "Había empezado a caminar, era la debilidad de toda la cuadra" , añadió.

Lo llevaron de urgencia al hospital Roque Sáenz Peña, que le da nombre al barrio. Al llegar, sin embargo, constataron que estaba muerto.

Por el caso hay un detenido , reducido primero por un vecino que escuchó los tiros. Luego lo arrestó la Policía. Lo identificaron como Mario Antonio Kevin P., de 25 años. Secuestraron un revólver calibre 32.

El sospechoso sería el autor de los disparos y tiene antecedentes por robo de moto y por portación de arma de fuego. Buscan a otro hombre que acompañó al asesino.

Fuente: Clarín