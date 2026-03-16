Condenaron a 23 años de prisión al joven que mató a Kim Gómez en La Plata

El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de La Plata condenó a 23 años y 4 meses de prisión al joven que mató a Kim Gómez (7) durante un robo ocurrido en La Plata.

La fiscalía había solicitado esa cantidad de años, mientras que la defensa había pedido siete años al considerar que el hecho se trató de un homicidio culposo.

Si bien el 4 de marzo ya había sido encontrado culpable del hecho, hoy el tribunal dio a conocer la pena para el joven.

El Tribunal de Responsabilidad Juvenil N°1 del Departamento Judicial de La Plata, integrado por los jueces Marcelo Giorgis, Guillermo Mercenaro y Juan Carlos Estrada, lo declaró culpable por el delito de homicidio en ocasión de robo.

El hecho ocurrió el 25 de febrero de 2025 en el barrio Altos de San Lorenzo, cuando Kim viajaba junto a su madre y ambas fueron asaltadas para robarles un Fiat Palio rojo en la esquina de avenida 72 y calle 25.

Según reconstruyó la investigación, los delincuentes obligaron a la mujer a bajar del vehículo, la tiraron al piso y escaparon a toda velocidad.

Kim, que iba en el asiento trasero con el cinturón de seguridad colocado, habría intentado descender, pero quedó enganchada y fue arrastrada durante unas 15 cuadras.

Luego, los atacantes la abandonaron. La fuga terminó cuando chocaron contra un poste de luz y el auto cayó en una zanja, tras lo cual escaparon hacia un descampado.

Fuente: TN