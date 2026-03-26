Cómo ver hoy las semifinales de los Repechajes para el Mundial 2026: la agenda con los 10 partidos

Este miércoles comienzan los repechajes para definir los últimos seis clasificados al Mundial 2026. Cuatro saldrán de las repescas europeas y otros dos se darán a conocer después de los certámenes intercontinentales de los que, entre otros, participará Bolivia. La actividad inicia a las 14 con el cruce entre Turquía y Rumania, por las semifinales de la llave “UEFA C”. El minuto a minuto de cada encuentro se puede seguir en vivo en canchallena.com.

En el Viejo Continente se disputarán cuatro semifinales. En la A competirán Italia vs. Irlanda del Norte y Gales vs. Bosnia & Herzegovina; en la B Ucrania vs. Suecia y Polonia vs. Albania; en la C Turquía vs. Rumania y Eslovaquia vs. Kosovo; y en la D Dinamarca vs. Macedonia del Norte y República Checa vs. Irlanda.

Los cruces organizados por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) tendrán un formato similar al de los de Europa, aunque habrá una única semifinal por llave y el ganador se enfrentará a una selección preclasificada. En el 1, será Nueva Caledonia vs. Jamaica y el vencedor se medirá ante República Democrática del Congo; mientras que en el 2 jugarán Bolivia vs. Surinam y el equipo que se imponga jugará vs. Irak.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

El ganador del repechaje A irá al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.

El ganador del repechaje B irá al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.

El ganador del repechaje C irá al Grupo D con Paraguay, Estados Unidos y Australia.

El ganador del repechaje D irá al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

El ganador del repechaje 1 irá al Grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia.

El ganador del repechaje 2 irá al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.

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Fuente: La Nación