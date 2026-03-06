Cómo hacer el aromatizante que usan en los hoteles 5 estrellas con ingredientes básicos

Los hoteles cinco estrellas suelen tener ese aroma fresco que se destaca fácilmente, usando fragancias especiales para que los ambientes resulten más agradables. En este marco, la buena noticia es que se puede crear este mismo aromatizante en casa, con ingredientes básicos y sin gastar de más.

Este perfume es ideal para usar en el living , en el dormitorio o incluso en el baño , dejando un aroma delicado e inigualable.

Los aceites esenciales son la clave porque aportan fragancias intensas y duraderas, muy parecidas a las que usan en los hoteles de lujo.

Este tipo de fragancia se puede usar en distintos lugares del hogar:

Un truco extra: si querés que el aroma dure como en los hoteles , rociá ligeramente las cortinas, alfombras o la ropa de cama. Las telas ayudan a retener la fragancia y hacen que el perfume se mantenga por más tiempo en el ambiente.

Fuente: TN