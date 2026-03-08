Cómo evoluciona el policía que fue baleado cuando lo interceptaron para robarle el patrullero en Rosario

NACIONALES

A un día de la violenta secuencia que culminó con un inspector de la Policía de Rosario internado producto de haber sido baleado en el cuello, el agente identificado como Federico C. presentó varias mejoras en su salud durante las últimas horas. Si su estado de salud continúa en mejoría, anticiparon que podrían pasarlo hacia la sala común.

A raíz de la gravedad de la herida, este sábado fue operado de urgencia en el Hospital Italiano. De acuerdo con el parte médico, lograron extraerle el proyectil y su evolución es favorable. Por este motivo, se espera que próximamente sea trasladado a una sala común.

Por medio de un comunicado emitido por el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe , se destacó la favorable evolución del policía herido. “Le extrajeron el proyectil que tenía alojado en el cuello y, en caso de continuar con su evolución, mañana será derivado a sala común”, informaron las autoridades.

Mientras que el agente policial continúa en recuperación, las autoridades detuvieron a E. D. C. , de 40 años, quien fue acusado de haber participado en la entradera. Según reconstruyeron los investigadores, el sospechoso habría descartado una pistola de 9 milímetros y un fajo de dólares antes de ser arrestado.

De acuerdo con la información publicada por Rosario3 , tanto el arma como el dinero serán sometidos a peritajes. Además, tras ser identificado, los investigadores constataron que el hombre contaba con un historial delictivo donde figuraban antecedentes por robo .

Todo comenzó con un llamado al 911, en donde denunciaron una entradera en una vivienda ubicada en Comodoro Rivadavia al 2600, en el sudoeste de la ciudad. Se trata de un grupo conformado por cuatro hombres armados, que desataron un tiroteo apenas arribó un patrullero policial al lugar.

En ese momento, el inspector se encontraba presente en la zona para hacer entrega de citaciones junto a una colega. Según confirmaron fuentes policiales, estos dos agentes no cumplían tareas preventivas ni integraban la comisión que respondió al llamado del 911, debido a que trabajaban en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).

A pesar de esto, durante la fuga de los delincuentes, los oficiales se habrían cruzado con uno o dos de ellos en la intersección de Fragata Sarmiento y cortada Spezia. Fue así que abrieron fuego en contra de la víctima, ya que tenían la intención de robarle el patrullero en el que circulaba ese equipo.

Según los datos recopilados en el expediente, los ladrones lo habrían obligado a descender para apoderarse del vehículo. Y, pese a que este se bajó del vehículo, igual recibió el disparo en el cuello. No obstante, su compañera actuó de inmediato y disparó contra el agresor, lo que habría provocado el reventón del neumático trasero derecho del vehículo.

Los disparos no lograron frenar la huida de los delincuentes; sin embargo, minutos más tarde, el patrullero terminó abandonado en la calle Callao al 5000 . A tan solo unas cuadras de donde se ubica la Jefatura de Policía. En paralelo, las autoridades confirmaron que otro automóvil, una Peugeot Partner gris , había sido utilizado por la banda para llegar al lugar de la entradera. La camioneta también fue dejada estacionada en Comodoro Rivadavia al 2600.

Luego de que la patente de la camioneta fuera rastreada, el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial constató que este utilitario había sido robado a principios de diciembre de 2025 y tenía pedido de captura. Asimismo, confirmaron que la investigación continúa abierta, ya que estarían detrás de los pasos de los otros tres hombres acusados de participar de la entradera, los tiroteos y el robo a los agentes de la Oficina de Gestión Judicial.

Fuente: Infobae