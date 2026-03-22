Cómo es la finca inglesa intervenida por Salvador Dalí con columnas que parecen bambú y sillones con forma de besos

Salvador Dalí, figura emblemática del surrealismo, no solo es conocido por su arte en lienzo, también por sus increíbles intervenciones en edificios. Sus obras más conocidas están ubicadas en Cadaqués, donde vivió durante unos años, y en un teatro en Figueres, donde se conserva actualmente gran parte de su arte. Sin embargo, hay otra obra poco conocida lejos del calor del Mediterráneo .

Monkton House , ubicada en Sussex Inglaterra , es un cottage inglés poco tradicional. La casa fue construida entre 1902 y 1903 por Edwin Lutyens, y fue diseñada para William Dodge James, un célebre empresario de la época. Pero no fue él quien decidió convertir su casa en un ícono del surrealismo, sino su único hijo: Edward, un coleccionista fanático de este movimiento artístico. En 1930 el espacio tradicional recibió su gran transformación .

El heredero comenzó a llenar las salas de su hogar con diferentes artículos y artefactos diseñados por Salvador Dalí. Redefinió el estilo de la época, agregando un toque poco convencional y revolucionario. Desde sillones con la forma de los labios de Mae West, hasta desagües que imitaban cañas de bambú : la casa lo tenía todo.

“Es el mejor interior que sobrevivió en este país”, declaró al New York Times Clive Aslet, historiador de arquitectura, “ No hay nada en Inglaterra que se compare a Monkton ”.

El fanático del surrealismo puso un freno a las ideas de Dalí, y descartó que las paredes del salón se movieran hacia adentro y hacia afuera como el estomago de un perro. Aún así, el hogar conserva cientos de elementos sorprendentes. La fachada ya indica que la casa no es una simple vivienda campestre: un color morado tapa el antiguo ladrillo , y unas cortinas de yeso sobresalen por debajo de las ventanas de ambos lados.

Pero lo que más resalta es su interior. La cama del cuarto principal está inspirada en el boceto del coche fúnebre de Napoleón , y el baño está construido con alabastro, una piedra blanda y translúcida utilizada en la escultura, ideal para colocar imágenes brillantes del sol y la luna.

El artista abandonó sus distintivos toques del Mediterráneo y se adaptó completamente a la cultura inglesa. Las chimeneas poseen un estilo Regencia , las paredes del salón y del comedor se tapizaron con lino gris imitando la forma de un sillón victoriano, y la escalera se alfombró primero con las imágenes de los pies de la mujer de Sir Edward James, y tras su divorcio se rediseñó para que aparezcan las huellas de sus perros.

Mark Girouard, también historiador de arquitectura, se refirió a Monkton como “ una pequeña obra de arte ... Ingeniosa, creativa, cautivadora y totalmente diferente a cualquier otro lugar que haya visto”.

Tras la muerte de Edward, la finca quedó como propiedad de su fundación, que luego la vendió a un comprador privado. English Heritage, una organización que protege el patrimonio histórico del país, quiso recuperarla sin éxito. El nuevo propietario quitó los objetos característicos de su interior , pero conservó la fachada intacta.

En Portlligat , a cinco kilómetros de Cadaqués, se alza la Casa Museo Salvador Dalí. El artista eligió su hogar en 1930 y lo construyó en una zona donde había un grupo de cabañas de pescadores. Fue su residencia hasta 1982, el año de la muerte de su esposa.

Este espacio conserva intacto el espíritu del artista: cuenta con su taller donde pintó varias de sus obras icónicas, pequeños pasillos laberínticos y un oso polar en la entrada que recibe a los invitados.

Fuente: La Nación