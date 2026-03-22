Kreplak cruzó a la Oficina de Respuesta Oficial en redes por las vacunas antigripales

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak , se cruzó en las redes sociales con el Gobierno por la entrega de vacunas antigripales . El funcionario del gabinete de Axel Kicillof había denunciado que este año la Provincia recibió la mitad de las dosis respecto de 2025 . “Los datos muestran exactamente lo contrario” , respondió la cuenta oficial de la administración de Javier Milei . La discusión continuó este domingo, cuando el médico tildó a la Oficina de Respuesta Oficial de “trolls financiados con la nuestra”.

El viernes por la tarde, Kreplak publicó en X: “Para quienes están queriendo vacunarse contra la gripe y aún no pudieron, en los próximos días esperamos tener más dosis distribuidas. En relación con el año pasado, recibimos la mitad de las vacunas antigripales por parte del Gobierno nacional , que por ley es el responsable de la compra y distribución. Esto genera una falta y una potencial dificultad para alcanzar las metas objetivo”.

La respuesta oficial no se hizo esperar. “Falso, ministro. Kreplak miente al intentar instalar que faltan vacunas por responsabilidad del Gobierno nacional. Los datos muestran exactamente lo contrario”, señalaron desde la cuenta institucional. Allí detallaron que, para la misma fecha, “en 2026 ya se distribuyeron más dosis que en 2025”. “El 20 de marzo de 2025 se habían distribuido 626.320 dosis; este año la cifra asciende a 751.040”, subrayaron.

Además, cuestionaron la implementación en territorio bonaerense. “En 2025 se recibieron 2.732.300 dosis y se aplicaron 1.878.606, mientras que en 2026, con más vacunas ya distribuidas, solo se aplicaron 37.416. Por lo tanto, las dosis están”, indicaron. Y agregaron: “Lo que falla es la capacidad de gestión de Kicillof para aplicarlas”.

FALSO, MINISTRO KREPLAK. El Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, miente al intentar instalar que faltan vacunas por responsabilidad del Gobierno Nacional. Los datos muestran exactamente lo contrario. Para la misma fecha, en 2026 ya se… https://t.co/D1439Trcau

“Hay una clara ineficiencia en la logística y aplicación de las dosis, y eso no es responsabilidad del Gobierno del presidente Milei. Intentar culpar al Gobierno Nacional no resuelve el problema, sino que expone una vez más el fracaso de la gestión de Kicillof”, apuntó la Oficina de Respuesta Oficial.

Ustedes, trolls financiados con la nuestra, no me van a venir a decir qué es falso y qué no. Sigan deslomándose. Para los pocos que leen este invento mediocre y que quieran saber cómo es, les cuento: en el total de vacunas antigripales en la PBA, el año pasado, a esta altura,… https://t.co/AbuUNtEj6k

Este domingo, el ministro Kreplak prosiguió con la discusión virtual. “Ustedes, trolls financiados con la nuestra, no me van a venir a decir qué es falso y qué no. Sigan deslomándose. Para los pocos que leen este invento mediocre [el de la oficina de respuesta oficial] y que quieran saber cómo es, les cuento: en el total de vacunas antigripales en la PBA, el año pasado, a esta altura, habían llegado 925.000; hoy tenemos 561.000. Casi la mitad ”.

Fuente: La Nación