Comenzó el juicio contra el acusado de matar a un tarotista en Córdoba y ocultar el cadáver con una frazada

NACIONALES

El juicio por el asesinato de Pablo Giménez Casado , un tarotista de 44 años que fue encontrado muerto en una cabaña de Villa La Bolsa en mayo de 2024 , comenzó este lunes en la Cámara Primera del Crimen de Córdoba . Un amigo dio aviso a las autoridades cuando se acercó al domicilio porque Casado no respondía a sus llamados y vio el cuerpo por la ventana.

El proceso, que se desarrolla con jurado popular, expuso pruebas consideradas contundentes contra el único acusado, L. C. , quien está imputado por homicidio criminis causae , un delito que prevé prisión perpetua. La querella, representada por el abogado Axel Aurich , confirmó que solicitará la máxima pena para el acusado, en línea con la calificación legal del expediente.

Durante la jornada, declararon dos testigos civiles y dos integrantes de la Brigada de Investigaciones, de acuerdo con lo reportado por El Doce. Los testimonios complicaron la situación del acusado al señalarlo merodeando en la escena del crimen y aportar detalles sobre la secuencia de los hechos. Los investigadores mencionaron la existencia de huellas dactilares en la cabaña , rastros genéticos del imputado en el cuerpo de la víctima y registros de ubicación obtenidos por antenas de telefonía celular que lo sitúan en el lugar y momento del crimen. Además, se sumaron mensajes de WhatsApp que, según la investigación, resultaron comprometedores para L. C.

La madre de la víctima habló tras la primera audiencia y pidió: “Que la condena sea perpetua como es el dolor que yo tengo en mi corazón ”. Y agregó: “Me cuesta creer que un ser humano sea tan perverso”.

La Policía halló el cuerpo de Giménez Casado a medidados de 2024. Estaba envuelto en una frazada dentro de la cabaña donde vivía, ubicada en la localidad de Villa La Bolsa, cerca de Alta Gracia . La denuncia realizada por el amigo de la víctima derivó en la intervención del personal de la Departamental Santa María , de la división Homicidios y de los gabinetes de Policía Judicial , bajo la coordinación de la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno a cargo de Alejandro Peralta Ottonello .

Al momento de ingresar, los efectivos constataron que la víctima no presentaba golpes visibles y la principal hipótesis fue la asfixia. Del lugar faltaban el auto del hombre de 44, un Fiat Palio gris , dos televisores, el teléfono celular y otras pertenencias , lo que orientó la investigación hacia un homicidio en ocasión de robo . Además, la puerta principal estaba cerrada con llave, que también desapareció, junto con el perro caniche que acompañaba al tarotista. Este detalle, sumado a la ausencia de accesos forzados, llevó a los investigadores a considerar que el autor del hecho podría haber sido alguien conocido por la víctima.

Otra línea de investigación se centró en un conflicto por la usurpación de un terreno lindero a la vivienda. Según la Fiscalía, este inconveniente se había iniciado en diciembre de 2023 , y tanto la víctima como la propietaria de la cabaña habían denunciado amenazas. Incluso, Giménez Casado había solicitado un botón antipánico a la Justicia , pero no le fue concedido. En aquel entonces, los vecinos de la zona declararon haber observado un vehículo Ford Fiesta circulando de manera sospechosa cerca del domicilio por lo que el fiscal dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad.

La víctima era oriunda de Pico Truncado, Santa Cruz , se había radicado en Córdoba hacía aproximadamente una década y se dedicó a la lectura del Tarot y al cuidado de cabañas. En sus redes sociales se describía como psicólogo, motivador, coach, amigo y confidente , destacando la satisfacción de vivir de lo que lo hacía feliz. El crimen provocó conmoción en Villa La Bolsa y en el Valle de Paravachasca, generando numerosas expresiones de afecto y pedidos de justicia por parte de amigos y allegados.

Fuente: Infobae