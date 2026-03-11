“Comentarios inoportunos e irresponsables”: el defensor de Toviggino cruzó a Dalbón y desnudó la interna de los abogados de la AFA

Luego del cruce entre Gregorio Dalbón, abogado de la AFA, y Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, por los presuntos hechos de corrupción en la casa madre del fútbol argentino, el abogado de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, criticó duramente el accionar de su colega.

"A mí Toviggino me requirió que aclarase que no comparte ninguno de esos comentarios, que me parecen totalmente inoportunos e irresponsables. Y más cuando el doctor Dalbón no es el abogado ni de Tapia ni de Toviggino", enfatizó Marcelo Rochetti, asesor letrado de la mano derecha de "Chiqui" Tapia.

Minutos antes Dalbón había afirmado que la causa por presunta evasión es "absolutamente política, y será resuelta por Karina Milei". Algo tras lo cual la hermana del Presidente afirmó: "Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la Justicia y si son culpables tendrán que pagar con todo el peso de la ley".

Fuente: Clarín