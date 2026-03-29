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Colocar una planta de albahaca en la cocina: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Redacción CNM marzo 29, 2026

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La cocina es uno de los espacios más usados del hogar y, al mismo tiempo, uno de los que más energía concentra. Según especialistas en organización del hogar y bienestar, este ambiente reúne olores, movimientos y actividades constantes que pueden influir en la sensación general del espacio.

Por ese motivo, expertos en hábitos domésticos recomiendan un truco simple y natural para mejorar el ambiente y la armonía de la cocina: colocar una planta de albahaca en este espacio.

La albahaca es una planta aromática rica en aceites esenciales y compuestos naturales que aportan un aroma fresco y agradable. Al ubicarla en la cocina, estos compuestos se liberan suavemente en el ambiente, ayudando a mejorar la sensación del espacio.

Además, su fragancia herbal es suave pero persistente, por lo que no invade el ambiente, sino que contribuye a generar una atmósfera más equilibrada sin necesidad de productos artificiales.

Desde el punto de vista del bienestar, la albahaca también es valorada por su asociación con la renovación y la vitalidad, lo que la convierte en una opción elegida por quienes buscan generar un entorno más armonioso en el hogar.

Así, se presenta como una alternativa natural, económica y decorativa para mantener la cocina en mejores condiciones sin esfuerzo adicional.

Especialistas en plantas aromáticas recomiendan usar albahaca fresca, preferentemente en maceta, ya que mantiene mejor su aroma y propiedades. Una planta saludable y bien cuidada resulta más efectiva que hojas secas.

En cuanto a la ubicación, aconsejan colocar la planta:

Fuente: TN


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