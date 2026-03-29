Para qué sirve envolver el celular en papel aluminio

En el mundo de los trucos caseros, existe uno poco común: envolver el celular en papel aluminio . Aunque suene extraño, tiene efectos sorprendentes para estos dispositivos.

Los especialistas aseguran que este método puede:

Esto se debe a que el papel aluminio es conocido por su capacidad para bloquear ondas electromagnéticas . Por eso, al envolver el celular, se interrumpe la señal de WiFi, Bluetooth y datos móviles. En la práctica, el teléfono queda “aislado” y no puede recibir ni enviar información.

Esta acción crea una especie de jaula de Faraday , un ingenio que se remonta al año 1836 y fue creado por el científico británico Michael Faraday, que consiste en crear una caja protectora de un metal con capacidad para bloquear las señales electromagnéticas.

A pesar de ser un truco novedoso, hay un botón en los teléfonos que ya ofrece esa misma función: el modo avión .

Al activar esa opción, el dispositivo deja de buscar redes WiFi, señales de telefonía móvil y conexiones Bluetooth. Además de volverse más privado, esta pausa en la búsqueda de señales reduce considerablemente el consumo de energía , ya que el teléfono no utiliza recursos para mantener estas conexiones activas.

Por último, siguiendo a la fuente, una alternativa más drástica es apagar el teléfono . Sin embargo, es preciso considerar que algunos modelos —por ejemplo los iPhone— incluso en off mantienen funciones de rastreo activas.

Fuente: TN