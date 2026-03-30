Colocar un ajo en la guantera del auto: cuál es su función y por qué lo recomiendan

El auto es uno de los lugares donde más tiempo se pasa durante el día y, a su vez, uno de los lugares que más se carga de energías externas. Por eso, el Feng Shui recomienda algunas ténicas para poder renovar el ambiente.

Frente a esto, expertos en hábitos y creencias populares recomiendan un truco simple y económico para generar sensación de protección y bienestar al conducir: colocar un ajo dentro de la guantera del auto .

El ajo es un alimento conocido por sus propiedades naturales, pero también por su fuerte carga simbólica en distintas culturas, donde se lo asocia con la protección , la limpieza energética y el alejamiento de influencias negativas. Al colocarlo en puntos estratégicos, donde se mueve mucha energía por día, este actúa como un escudo simbólico frente a malas energías o situaciones adversas.

Además, su aroma intenso cumple un rol importante, ya que en muchas tradiciones se considera que los olores fuertes ayudan a “romper” energías densas en espacios cerrados, como el interior de un vehículo.

Además, desde el punto de vista de las creencias populares, este representa protección en los viajes, por lo que muchas personas lo utilizan como un amuleto para generar una sensación de seguridad al manejar.

Especialistas en este tipo de prácticas recomiendan usar un ajo fresco, preferentemente entero y con cáscara, ya que conserva mejor su aroma y sus propiedades simbólicas.

En cuanto a la ubicación, aconsejan colocarlo:

Fuente: TN