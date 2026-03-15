Colocar media cebolla en el microondas apagado: cuáles son sus beneficios y por qué lo recomiendan

La cocina es uno de los espacios más usados del hogar y, al mismo tiempo, uno de los que más olores concentra. Según especialistas en organización del hogar y limpieza natural, el microondas apagado puede acumular restos de comida, humedad y aromas intensos que permanecen en su interior y se liberan cada vez que se vuelve a utilizar.

Por ese motivo, expertos en hábitos domésticos recomiendan un truco casero simple y económico para mejorar el ambiente y la higiene del electrodoméstico: colocar media cebolla dentro del microondas apagado .

La cebolla es un alimento rico en compuestos de azufre y sustancias naturales con propiedades absorbentes. Al colocarse media cebolla dentro del microondas apagado, estos compuestos ayudan a absorber y neutralizar los olores persistentes que se generan por restos de comida, salsas o alimentos recalentados.

Además, aunque su aroma es fuerte al cortarla, la cebolla actúa como un neutralizador natural que ayuda a eliminar los olores más intensos del interior del electrodoméstico.

Desde el punto de vista de la limpieza natural, la cebolla también libera compuestos que ayudan a absorber la humedad acumulada dentro de espacios cerrados, lo que contribuye a mantener el microondas con un ambiente más fresco.

Así, se presenta como una alternativa natural, económica y efectiva para mantener el microondas en mejores condiciones sin esfuerzo adicional.

Fuente: TN