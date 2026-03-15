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Colocar media cebolla en el microondas apagado: cuáles son sus beneficios y por qué lo recomiendan

Redacción CNM marzo 15, 2026

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La cocina es uno de los espacios más usados del hogar y, al mismo tiempo, uno de los que más olores concentra. Según especialistas en organización del hogar y limpieza natural, el microondas apagado puede acumular restos de comida, humedad y aromas intensos que permanecen en su interior y se liberan cada vez que se vuelve a utilizar.

Por ese motivo, expertos en hábitos domésticos recomiendan un truco casero simple y económico para mejorar el ambiente y la higiene del electrodoméstico: colocar media cebolla dentro del microondas apagado .

La cebolla es un alimento rico en compuestos de azufre y sustancias naturales con propiedades absorbentes. Al colocarse media cebolla dentro del microondas apagado, estos compuestos ayudan a absorber y neutralizar los olores persistentes que se generan por restos de comida, salsas o alimentos recalentados.

Además, aunque su aroma es fuerte al cortarla, la cebolla actúa como un neutralizador natural que ayuda a eliminar los olores más intensos del interior del electrodoméstico.

Desde el punto de vista de la limpieza natural, la cebolla también libera compuestos que ayudan a absorber la humedad acumulada dentro de espacios cerrados, lo que contribuye a mantener el microondas con un ambiente más fresco.

Así, se presenta como una alternativa natural, económica y efectiva para mantener el microondas en mejores condiciones sin esfuerzo adicional.

Fuente: TN


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