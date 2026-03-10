Cinco grandes interrogantes de la guerra con Irán: cuánto puede durar, quiénes podrían sumarse y qué pasará con el petróleo

TEL AVIV.– ¿Cuánto durará la guerra con Irán ? ¿Qué buscan lograr todas las partes? ¿Y hasta dónde llegarán los precios del petróleo ? Grandes interrogantes persisten al entrar los combates en su segunda semana.

Israel y Estados Unidos siguen atacando a Irán , mientras Teherán continúa llevando a cabo ataques de represalia contra Israel, los activos militares estadounidenses en Medio Oriente y sus vecinos árabes.

Esto es lo que sabemos sobre la guerra y lo que no.

Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero, y no hay indicios de que los combates terminen pronto . El presidente iraní declaró que la mediación está en marcha , aunque no dio detalles.

El nuevo líder supremo de Irán es hijo del anterior y se lo considera de línea más dura , con estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria , la fuerza armada más poderosa del país. Mojtaba Khamenei colaboró ​​estrechamente con su padre, quien murió en los primeros ataques de la guerra junto con la esposa del joven Khamenei. No se le ha visto ni escuchado públicamente en su nuevo cargo, lo que dificulta saber si tiene interés en dialogar o en desafiar.

La estrategia bélica de Irán, consistente en sembrar el caos regional, no cambió . Los países del Golfo Pérsico siguen reportando ataques a zonas, incluyendo instalaciones petroleras y aeropuertos, que se encuentran lejos de los activos militares estadounidenses.

La duración de la guerra depende en parte del arsenal iraní de misiles y drones , así como de la capacidad de los países para desviarlos. El Ejército israelí declaró el lunes que Irán disparaba ráfagas con decenas de misiles al principio, pero que ahora hay menos de 10 o 20 a la vez.

El vocero del Ejército israelí, el teniente coronel Nadav Shoshani, afirmó que Irán aún posee una cantidad significativa de misiles . Los expertos señalan que Teherán podría tener misiles en reserva, quizás con la esperanza de que los interceptores se agoten.

Irán no proporcionó información sobre pérdidas militares . Israel afirma que se centra en la destrucción de misiles de largo alcance , mientras que Estados Unidos se centra en los de corto alcance que amenazan el Golfo. Israel estima que el 60% de ambos tipos de lanzadores fueron destruidos.

El Ejército israelí está reforzando su presencia . Afirmó que en los últimos 10 días han aterrizado unos 50 aviones de carga con más de 1000 toneladas de armamento, equipo militar y municiones, y citó a Estados Unidos y Alemania como socios en un esfuerzo que se espera que se intensifique.

Antes de los ataques, el Ejército estadounidense había reunido su mayor fuerza de buques de guerra y aeronaves en Medio Oriente en décadas. El Comando Central declaró el lunes que “la voluntad militar estadounidense es abundante”.

La administración Trump e Israel dijeron que la guerra durará tanto como sea necesario , pero la frustración pública por los precios del petróleo y otros problemas económicos podrían intensificar la presión para poner fin al conflicto.

Irán afirmó que quiere el fin de la guerra, no un alto el fuego.

Un funcionario con conocimiento de las operaciones de guerra afirmó que Israel no está a cargo del plan de posguerra, pero que el objetivo es derrocar al régimen y permitir que los iraníes “sepan su destino”. El funcionario habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hablar con los medios. Israel también está atacando a grupos aliados respaldados por Irán, como Hezbollah.

El presidente estadounidense, hizo declaraciones contradictorias. La guerra se ha centrado en el programa nuclear iraní y la preocupación de que Irán pudiera necesitar un breve paso técnico para enriquecer uranio a nivel armamentístico. Pero también se ha centrado en erradicar la amenaza de los misiles balísticos iraníes , algo que, según el secretario de Estado Marco Rubio, Estados Unidos está “bien encaminado” a lograr.

Trump también dijo que no busca un cambio de régimen, pero priorizó la eliminación de varias capas del liderazgo superior de Irán y alentó a los iraníes a “tomar el control” de su gobierno.

No hay indicios de que eso ocurra en Irán , ya que no existe una oposición organizada fuerte ni evidencia de deserciones de alto nivel ni protestas callejeras. Las restricciones de internet dificultan la comprensión de lo que está sucediendo.

Arabia Saudita emitió un comunicado contundente en el que afirma que Teherán será el mayor perdedor si continúa atacando a los países árabes . Azerbaiyán amenazó con tomar represalias tras afirmar que drones iraníes atacaron su territorio.

Existe un gran riesgo al sumarse a los ataques de Estados Unidos e Israel, y ningún país anunció que lo hará. Ya fueron blanco de cientos de misiles y drones iraníes.

Irán puso de manifiesto la fragilidad de la economía mundial al atacar infraestructuras energéticas y de otro tipo clave. Un ataque con drones contra una planta desalinizadora en Bahrein subrayó la vulnerabilidad de los países del Golfo, que dependen en gran medida de dichas instalaciones para obtener agua potable.

Mientras tanto, Francia envía buques militares a Medio Oriente para ayudar a disuadir los ataques iraníes. Gran Bretaña y Alemania también declararon que contribuirán a reducir la capacidad iraní para lanzarlos. Ucrania envía expertos para ayudar a contrarrestar los drones.

Esto es especialmente complicado, ya que tanto Israel como Estados Unidos amenazaron a quienquiera que Irán ponga al mando . Trump calificó al joven Khamenei de “inaceptable” incluso antes de su ascenso a líder supremo.

No está claro quién sería aceptable, y negociar el fin de la guerra parece fuera de nuestro alcance por ahora.

La confianza será difícil, ya que esta guerra y la del año pasado comenzaron durante conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos.

Mientras Irán anunciaba a su nuevo líder supremo, los precios del crudo se disparaban por encima de los 100 dólares por barril. Llegaron a cerca de los 120 dólares antes de caer el lunes.

El estrecho de Ormuz , frente a Irán, es un cuello de botella, por el que transita diariamente aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo. Los buques de carga están atascados allí.

Arabia Saudita ha interceptado ataques dirigidos a su vasto yacimiento petrolífero de Shaybah. La compañía petrolera nacional de Bahrein declaró fuerza mayor para los envíos, incapaz de cumplir con sus obligaciones debido a circunstancias extraordinarias tras un ataque a su complejo de refinerías. Irak, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos recortaron la producción de petróleo mientras se llenan los tanques de almacenamiento.

Las instalaciones petroleras iraníes también son objetivos. Israel atacó depósitos durante el fin de semana.

Los países están en apuros. Francia , que actualmente lidera el Grupo de los Siete, afirma que podría recurrir a sus reservas de emergencia . Corea del Sur afirma que limitará los precios del petróleo. China afirma que todos tienen la responsabilidad de “garantizar un suministro energético estable y fluido”.

Alex Kuptsikevich, analista jefe de mercado de FxPro, dijo que “no sería sorprendente” si los precios del petróleo superaran brevemente los 150 dólares la próxima semana.

