Partidos de hoy martes 10 de marzo en la Champions League 2025-2026

La Champions League 2025-2026 continúa esta semana con los partidos de ida de los octavos de final y este martes 10 de marzo se abren cuatro series. Todos los encuentros se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN y Fox Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney + Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto de cada encuentro con información y estadísticas actualizadas al instante.

En el primer turno, desde las 14.45 (hora argentina), Galatasaray, con Mauro Icardi, recibe a Liverpool, con Alexis MacAllister. Luego, hay tres juegos en simultáneo a las 17: el Atlético de Madrid de Diego Simeone y los jugadores Julián Álvarez, Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Nicolás González vs. Tottenham, con Cristian Romero. Completan la jornada Atalanta vs. Bayern Múnich y Newcastle vs. Barcelona.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

La ida de octavos de la Champions League 2025-2026 se completará el miércoles con otros cuatro encuentros: Bayer Leverkusen vs. Arsenal; Bodo/Glimt vs. Sporting Lisboa; Real Madrid vs. Manchester City; y PSG vs. Chelsea.

Real Madrid es el máximo ganador del campeonato europeo con 15 trofeos. Lo sigue en esa carrera Milan con siete coronaciones mientras que el podio lo completan Liverpool y Bayern Múnich, con seis vueltas olímpicas cada uno.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación