“Chiqui” Tapia llegó a Tribunales para ser indagado en la causa por la retención de aportes de la AFA

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia , ingresó este jueves antes de las 11 de la mañana a los tribunales para ser indagado en la causa por la retención indebida por parte de la entidad de 19.300 millones de pesos en impuestos y aportes previsionales.

Custodiado por la policía, se bajó de una camioneta Toyota SW4 blanca y los oficiales le hicieron un pasillo de seguridad para que pudiera ingresar a los tribunales donde los espera el juez Diego Amarante.

La de Tapia es la última de las indagatorias de la causa. Ya pasaron por ese trámite el tesorero Pablo Toviggino , el gerente general Gustavo Lorenzo, y el actual y el ex secretario general Cristian Malaspina y Víctor Blanco , respectivamente. Todos ellos presentaron escritos en los que hicieron sus descargos y se negaron a contestar preguntas.

Tras la indagatoria del presidente de la AFA, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante quedará en condiciones de resolver si procesa, sobresee o le dicta la falta de mérito a los acusados.

Es la primera vez que Tapia se enfrenta a esta situación en una causa judicial. Fue denunciado otras veces, pero todas fueron rechazadas. Nunca llegó a una instancia de indagatoria y se enfrenta a un posible procesamiento a tres meses del inicio del Mundial de fútbol. Por otra parte, los dirigentes tienen prohibida la salida del país, lo que se podría reforzar en caso que sean procesados. Sobre ese punto, la Cámara en lo Penal Económico analizará desde este jueves un pedido de las defensas para revocar esa decisión.

Se trata de un expediente que se inició en diciembre del año pasado con una denuncia que presentó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) porque la AFA no pagó 19.300 millones de pesos de impuesto a las Ganancias e IVA y aportes previsionales de marzo de 2024 a septiembre del año pasado.

El juez Amarante citó a indagatoria a los cinco dirigentes por el presunto delito de retención indebida de tributo que tiene una pena de dos a cinco años de prisión. Según la ley, el delito se comete cuando se vence el plazo sin pagar el impuesto, lo que este caso ocurrió. Además, el magistrado constató que la AFA tenía en sus cuentas y plazos fijos del banco Credicoop los fondos para pagar sus obligaciones.

Desde la entidad rechazan las acusaciones. Si bien no niegan que no pagaron en plazo sostienen que la deuda ya está regularizada. También que no tenían la obligación de hacerlo porque hasta mitad de año están vigentes resoluciones de ARCA y del Ministerio de Economía de la Nación que impiden ejecutar deudas fiscales. Otro argumento es que el gobierno de Javier Milei hizo la denuncia en diciembre pasado cuando la primera deuda se generó en marzo de 2024.

Ese fue uno de los argumentos que expuso Toviggino en su escrito de defensa: "No existió ardid ni engaño alguno, sino una conducta ajustada a resoluciones administrativas dictadas en el marco de una política estatal de alivio y regularización fiscal. Por lo tanto, está ausente el elemento subjetivo requerido y no puede atribuirse voluntad criminal".

Por eso, Tapia y el resto de los acusados pidieron su sobreseimiento en base a que la deuda no se puede exigir. Ese pedido fue rechazado por el juez Amarante y apelado a la Cámara en lo Penal Económico que hará una audiencia el miércoles de la semana que viene para tratar el tema.

