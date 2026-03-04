Chaco: una nena de 12 años murió tras un violento choque entre la moto en la que iba con su papá y un camión

NACIONALES

Una nena de 12 años murió este martes tras protagonizar un violento choque entre la moto en la que viajaba junto a su padre y un camión de gran porte en Chaco.

El trágico accidente ocurrió alrededor de las 14:00 en la intersección de las calles Colón y Toledo, en la zona oeste de Resistencia.

La víctima viajaba como acompañante junto a su papá en una moto marca Keller 110cc cuando, por motivos que aún investiga la policía, impactaron contra un camión Volkswagen de gran tamaño que circulaba por la zona. Como consecuencia del choque, los ocupantes de la moto sufrieron lesiones de consideración.

Minutos más tarde, llegaron al lugar los servicios de emergencia y trasladaron a ambos al hospital más cercano. Pese a los esfuerzos del personal médico, la nena llegó sin signos vitales al centro de salud, donde se confirmó su fallecimiento.

El padre , de 50 años, también sufrió heridas a raíz del impacto y quedó bajo atención médica. Según informaron fuentes oficiales, permanece internado con múltiples lesiones, pero fuera de peligro.

Personal de la Comisaría Tercera de Resistencia trabajó en el lugar del accidente, donde se realizaron las primeras pericias y se aseguró la escena para el posterior análisis técnico. También actuó el Gabinete Científico de la Policía del Chaco.

La causa fue caratulada como “supuesto homicidio culposo en accidente de tránsito” . La fiscalía a cargo, el Equipo Fiscal Nº 6, ordenó las diligencias correspondientes para esclarecer cómo se produjo el choque.

Mientras avanzan las diligencias, el conductor del camión quedó supeditado a la causa . Las autoridades trabajan en la recopilación de testimonios y registros para establecer cómo se produjo la colisión.

Vecinos de la zona, familiarizados con el constante tránsito de motos y camiones en el área, expresaron su conmoción por el hecho e insistieron en la necesidad de mejorar la seguridad vial en las calles de Resistencia, donde los accidentes viales se convirtieron en una de las principales causas de muerte.

Fuente: TN