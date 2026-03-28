Cayeron dos viudas negras en Salta por hacerle el “cuento del tío” a un hombre mayor para robarle la jubilación: las salió a correr su hija

Dos mujeres de 34 y 28 años fueron imputadas por el presunto delito de hurto simple tras ser acusadas de engañar y robarle a un jubilado de 78 años en la localidad salteña de Rosario de Lerma.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, las dos mujeres habrían ingresado a su casa con la excusa de venderle un cuchillo y, aprovechando un descuido, se llevaron cerca de $ 300.000.

El hecho ocurrió el pasado 26 de marzo en una vivienda del barrio San Jorge. De acuerdo con la acusación, una vez dentro del domicilio, las sospechosas sustrajeron el dinero de un cajón. Se trataba de ahorros personales y haberes jubilatorios de la víctima.

Pero la secuencia fue advertida por la hija del hombre, quien llegó al lugar y encontró a las dos mujeres dentro de la casa. Al ser consultadas, ambas aseguraron que habían recibido dinero por la supuesta venta de un cuchillo y luego se retiraron.

Minutos después, la mujer detectó que faltaba el dinero y salió a buscarlas. Logró encontrarlas a un par de cuadras y, apretada por la hija, una de las acusadas devolvió parte del dinero. Fueron apenas unos $ 20.000 y acusó a su acompañante de tener el resto.

Tras la intervención policial, ambas fueron demoradas y trasladadas a una dependencia, donde se secuestró dinero en su poder y el famoso cuchillo. Posteriormente quedaron a disposición de la Fiscalía.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, solicitó que se mantenga la detención de las imputadas. Entre los argumentos, señaló que no se recuperó todo el dinero, que una de las mujeres tiene antecedentes "y que no se pudo acreditar un domicilio fijo, lo que podría entorpecer la investigación", según el comunicado.

Fuente: Clarín