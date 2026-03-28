Violencia narco en Rosario: cuatro crímenes en menos de 24 horas sacudieron la ciudad y encendieron todas las alarmas

Las alarmas por un posible rebrote de la violencia narco volvieron a encenderse durante las últimas horas en Rosario, al confirmarse cuatro asesinatos en menos de un día . Esto a pesar que desde el gobierno santafesino de Maximiliano Pullaro intentan llevar tranquilidad y advierten que, al menos hasta ahora, no hay puntos de conexión entre los crímenes.

“No tienen un patrón común. Hay distintos lugares, actores e incluso distintos perfiles de víctimas , y todos se están investigando”, dijo el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, intentando llevar tranquilidad.

Para el funcionario, “ no hay un incremento de la violencia , la acumulación de casos es algo que llama la atención pero ya se adoptaron inmediatamente las medidas en materia de seguridad para tratar de contrarrestar para que esto no venga a romper el estado de relativa tranquilidad que se había logrado”.

El último de los asesinatos que sacudió a la ciudad fue el de un hombre de 75 años , que fue hallado sin vida en su casa del barrio Plata y la principal hipótesis de los investigadores es que fue asesinado por asfixia. Testigos dijeron que vieron a dos hombres que podaban plantas del frente salir corriendo de la casa de la víctima, identificada como Ercilio Centurión.

La seguidilla de homicidios había comenzado el miércoles por la noche, poco antes de las 20, en el barrio Santa Lucía. Según se informó, Alexis Barrios, de 36 años , estaba afuera de un kiosco con dos personas cuando otros dos hombres frenaron la moto en la que circulaban y le dispararon. Los investigadores hallaron nueve vainas de un arma 9 milímetros.

En la balacera, además de las heridas mortales a Barrios en el pecho, el brazo y una pierna, también fue herida una mujer de 32 años. Fuentes de la causa precisaron que en el mismo lugar donde se produjo el ataque encontraron envoltorios de dosis de droga.

Poco después, otros dos hombres, también en moto, mataron a balazos a Oscar Sarria, de 62 años . Sarria atendía un kiosco en el barrio Alberdi cuando poco después de las 23 los dos hombres en moto frenaron y comenzaron a disparar a través de la ventana del comercio. La víctima murió entrada la madrugada después de haber sido asistido en el hospital Heca.

Sarria tenía antecedentes. Lo habían condenado en 2024 a tres años de cárcel condicional por abuso de armas y lesiones leves por un tiroteo. En ese momento allanaron su casa y encontraron marihuana prensada, cocaína y una balanza.

Ya el jueves por la tarde la víctima fue un joven de 29 años. Agustín Torales estaba afuera de su casa en el barrio Santa Lucía cuando fue asesinado a balazos. Su pareja lo encontró tirado en el piso instantes después del ataque. No fue el primer ataque que sufrió. En 2023 había sobrevivido a un hecho similar por el que fueron detenidos un hombre y dos mujeres.

Ya son 12 crímenes en lo que va de marzo. De todas maneras, la cifra es considerablemente menor a la del mismo mes de 2025, cuando se registraron 39.

“Hoy la actividad delictiva no está desterrada de la provincia, está contenida en el marco de lo que es un fuerte despliegue policial, de un muy robusto sistema de investigación criminal y de un sistema penitenciario que procura que las personas que van presas no sigan cometiendo delitos tras las rejas", analizó el ministro de seguridad santafesino en declaraciones a LT8 .

Y en ese sentido, agregó: "Hasta llegar al desmantelamiento total de las organizaciones que causan violencia en el territorio, falta tiempo y hay que profundizar los esfuerzos que se vienen realizando en los últimos dos años”.

Fuente: Clarín