CASTELLI: Víctimas de un robo denuncian que son amenazados por familiares de uno de los detenidos

ZONALES





Luego del violento robo ocurrido días atrás en la ciudad de Castelli, en el que una pareja de adultos mayores fue atacada con extrema violencia dentro de su vivienda, una nueva denuncia fue presentada ante la policía por presuntas amenazas vinculadas al mismo hecho.





Según consta en la causa, una integrante de la familia de las víctimas denunció que, tras el episodio delictivo, comenzaron a recibir intimidaciones por parte de personas allegadas a uno de los imputados quien es familiares de ellos y está sospechado de se el "entregador" que marcó a las víctimas y trasladó a los ladrones indicándoles el sitio donde debían atacar.





De acuerdo al relato, al día siguiente del asalto el padre de la denunciante habría recibido dos mensajes de audio a través de WhatsApp enviados por un familiar que actualmente se encuentra imputado en la causa.





La situación se agravó días después cuando la mujer publicó en su cuenta de Facebook un mensaje de agradecimiento dirigido a la policía, al hospital municipal, a la fiscalía y al intendente por la asistencia brindada tras el ataque sufrido por sus padres.





Tras esa publicación, según la denuncia, recibió un llamado telefónico de una familiar del acusado, quien —de acuerdo al testimonio— le exigió a los gritos que eliminara el posteo y la responsabilizó por la situación judicial del imputado, además de advertirle que “ya se van a cruzar en la calle”.





La denunciante también señaló que otra integrante de la familia del detenido realizó comentarios ofensivos en medios de comunicación en relación con el hecho y con las víctimas.





Ante esta situación, la mujer solicitó a la Justicia la adopción de medidas cautelares para proteger a su familia, entre ellas el cese de cualquier acto de hostigamiento y la prohibición de acercamiento hacia el domicilio de sus padres en Castelli y hacia su vivienda en la ciudad de Dolores.





La causa fue caratulada como amenazas y es investigada por la Estación de Policía Comunal de Castelli.