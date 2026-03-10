Dos empleados judiciales de Villa Regina murieron al desbarrancar en la ruta con su auto y caer a un canal

Dos trabajadores judiciales de la provincia de Río Negro murieron esta mañana tras caer con su automóvil Ford Ka al canal principal de riego cerca del puente Palermiti , en las inmediaciones de la localidad de Cervantes , a unos 20 kilómetros de General Roca, noroeste de la provincia.

El hecho provocó la declaración de asueto judicial en Villa Regina y conmocionó al sistema judicial de la región, mientras equipos de rescate realizaban maniobras complejas por la profundidad y el caudal del agua.

Las víctimas fatales del accidente fueron identificadas como Yanet Daiana Amarilla Alba , de 34 años, y Diego Antú Díaz , de 37, empleados del Poder Judicial de Villa Regina . Amarilla Alba trabajaba en la Oficina de Tramitación Integral del Fuero Civil , y Díaz, en la Subdelegación de la Oficina Judicial .

Ambos residían en General Roca y realizaban a diario el trayecto hasta Villa Regina. La tercera ocupante, Laura Soledad Morales , empleada de la Subdelegación Administrativa del mismo organismo, sobrevivió y fue hospitalizada en estado de shock, detalló el comisario Carlos Freydoz a Lm Cipolletti .

El automóvil Ford Ka transitaba la conocida “Ruta Chica”, vía rural asfaltada y usada como alternativa a la Ruta Nacional 22. Según indicó el comisario Freydoz a Lm Cipolletti , los datos preliminares sugieren que Laura Morales , quien conducía, perdió el control del vehículo , que “pudo haber impactado contra una columna antes de caer al canal”. Morales salió en estado de shock, mientras Amarilla Alba y Díaz quedaron atrapados en el automóvil sumergido.

El coche fue arrastrado por la corriente y requirió ser sujetado con cuerdas para evitar que descendiera hacia zonas más profundas del canal. Bomberos, policías y personal médico coordinaron durante horas un operativo para estabilizar la estructura y proceder al rescate .

El canal es estratégico en el sistema de riego regional y presenta condiciones difíciles para el salvamento por su profundidad y caudal.

Criminalística lleva adelante pericias para determinar las causas del hecho, confirmaron fuentes judiciales a Infobae . Entre las hipótesis se consideran la pérdida de control por parte de la conductora, las condiciones del camino y un posible impacto previo contra una columna , respaldo sustentado en los daños en la carrocería del vehículo

El operativo de socorro presentó varios retos por la geografía y las condiciones climáticas del canal principal de riego. Los rescatistas trabajaron para recuperar a las víctimas y evitar que el vehículo fuera arrastrado por la corriente.

La fiscal Jessica González estuvo presente para supervisar las tareas periciales orientadas a determinar con precisión las circunstancias del accidente, informaron a este medio.

El Poder Judicial de la ciudad de Villa Regina suspendió toda atención al público este martes 10 de marzo de 2026 tras un grave accidente automovilístico que involucró a integrantes de la institución. La medida fue adoptada de manera urgente por la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) mediante la Resolución N° 159/2026.

La resolución firmada digitalmente por el Dr. Ricardo Alfredo Apcarian, Presidente del STJ , fundamenta el cese de actividades en las facultades otorgadas por la Acordada 13/2015 y describe como imperativo el acompañamiento institucional en este momento de dolor para la comunidad judicial.

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNCo declaró duelo institucional y asueto académico desde el martes a las 13:00 y durante toda la jornada del miércoles 11 de marzo. La resolución de la casa de estudios expresó: “Nuestra casa de estudios se conduele por la pérdida en trágicas circunstancias de nuestros estudiantes y acompaña a sus familias, amistades y seres queridos en este momento de profundo dolor”, citó la casa de altos estudios.

Fuente: Infobae